Вы знаете, сколько такси курсирует в Самарканде?

На сегодняшний день в Самаркандской области зарегистрировано 4205 нелинейных такси, только в Самарканде -3307. Из 207 субъектов предпринимательства по всей области, занимающихся обеспечением деятельности нелинейного такси, 147 работают в Самарканде.

В области лицензировано 624 общественного транспорта для перевозки пассажиров. 556 из них курсируют по постоянным маршрутам. 68 - работают на контрактной основе и предназначены для обслуживания туристов.





Кроме того, в Самарканде по лицензии работают 2186 грузовых автомобилей и автокранов.