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  • 29 август 2020 18:33
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Вы знаете, сколько такси курсирует в Самарканде?

На сегодняшний день в Самаркандской области зарегистрировано 4205 нелинейных такси, только в Самарканде -3307. Из 207 субъектов предпринимательства по всей области, занимающихся обеспечением деятельности нелинейного такси, 147 работают в Самарканде.

 

Вы знаете, сколько такси курсирует в Самарканде?

 

В области лицензировано 624 общественного транспорта для перевозки пассажиров. 556 из них курсируют по постоянным маршрутам. 68 - работают на контрактной основе и предназначены для обслуживания туристов.


Кроме того, в Самарканде по лицензии работают 2186 грузовых автомобилей и автокранов.


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