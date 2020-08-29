В Ургутском районе строят мечеть на 10 000 человек





В сорока километрах от Самаркандской области можно лицезреть уникальный образец современной мусульманской архитектуры. Грандиозное сооружение оглушает своим величием и роскошью любого, увидевшего его. Центральный купол, направленные ввысь минареты, благоустроенная территория ландшафтного дизайна. Среди 62 мечетей, расположенных в регионе, данное строящееся здание впечатляет не только своим масштабом, но и красивой планировкой и роскошным видом.

Мечеть, возводимая в Ургутском районе Самаркандской области, считается самой большой в вилояте. Она расположена на одном гектаре земли. Только площадь главного молельного зала-около трех тысяч квадратных метров. Внутри мечети одновременно могут молиться до 7500 человек. С учетом близлежащей территории число мусульман, собирающихся на намаз, может достичь около десяти тысяч.

Идея создания мечети возникла еще в 2009 году. Бумажная волокита с выделением земельного участка затянулась на несколько лет. Неоднократные письменные обращения имам-хатыбов района не были напрасны- на месте старой с небольшой площадью мечети появилась огромная и прекрасная святыня. Ее строят уже четвертый год, основная часть работы проделана, завершается внутренняя отделка.

-Одиннадцать лет назад мы обратились в министерство с просьбой выделить для строительства мечети участок земли,- говорит Абулкосим Худойназаров, главный создатель священного комплекса. -Спустя пять дней мы получили положительный ответ. Не раз оспаривался вопрос выбора подходящего места для возведения объекта среди организаторов. Мы хотели, чтобы мечеть была расположена на видном и удобном для населения месте. Лишь в 2013 году было принято решение снести старую мечеть, пришедшую в непригодное состояние и на ее месте построить новую.

Культовое здание состоит из двух этажей, колонны, несущие двухъярусные аркады, равномерными рядами заполняют пространство интерьера. Здесь можно насчитать около пятнадцати арок крупного размера и вдвое больше малого. Высота купола достигает 36 метров, диаметр -18, а минареты возвышаются на высоте сорока метров. На каждом этаже имеются небольшие дверцы, ведущие вверх. Чтобы добраться до самой высокой точки одного минарета, необходимо преодолеть более шестисот лестниц.

Строительство религиозного комплекса путем хашара ведется предпринимателями. О сумме финансовых вложений не известно. Судя по использованным качественным строительным материалам, привезенным из Казахстана, Кыргызстана и Украины, потрачено немало средств. Центральный зал, окруженный 104 окнами, украшен в восточном стиле. В центре зала находится михраб - молитвенная ниша, закрытая от пыли черным полотном. Она обращена в сторону Мекки и также указывает направление для молитвы.

Вся мечеть- стены, потолок и купол- расписана арабской вязью сурами из Корана в бело-голубом тоне. Нанесение краской 99 имен аллаха на синем круге выполняется вручную.

На территории комплекса построены современные тахоратхона на 66 мест и туалеты. Место для омовения соответствует мечети. На данный момент строительные работы архитектурного сооружения не завершены. Дата сдачи мечети в эксплуатацию пока неизвестна.

Зарина Хакбердиева