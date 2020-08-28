» » » За массовую потасовку в Самарканде хулиганам дали 12 суток (видео)
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  • 28 август 2020 21:15
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За массовую потасовку в Самарканде хулиганам дали 12 суток (видео)

Недавно в сети "Интернет" распространилась видеозапись "Ссора двух водителей в Самарканде". В областном УВД предоставили официальный комментарий.

 

В ходе проведенного расследования выяснилось, что 24 августа перед супермаркетом "Регистон", расположенным в Самарканде, пятеро граждан Р. Ш., И. Ж., А. У., А. Ш. и Д. Д. устроили потасовку на улице. Между ними завязалась драка. Они начали кричать, нарушив тем самым общественный порядок.

 

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Во время слушания в Самаркандском городском суде граждане раскаялись в подобном поведении.

 

Решением суда все участники инцидента были признаны виновными в совершении административного правонарушения по статье "Мелкое хулиганство". Их приговорили к 12 суткам административного ареста, сообщает Sputnik Узбекистан.

 



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