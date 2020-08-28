При подготовке к саммиту ШОС в Самарканде, выделенные средства оказались расхищены

Финансовый контроль целевого использования средств при строительстве объектов в области, а также технический контроль соблюдения строительных норм и правил были организованы неправильно. Об этом пишет kun.uz.

В 2022 году в Самарканде состоится очередной саммит государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В данный момент осуществляются работы по строительству и реконструкции ряда объектов в ходе подготовки к проведению саммита.

Генеральной прокуратурой были изучены работы по строительству и благоустройству, осуществляемые в связи с проведением очередного саммита в городе Самарканде.

Постановлением президента от 16 марта 2018 года при хокимияте Самаркандской области был создан фонд повышения благоустройства и благополучия. При заказчике, инжиниринговой компании «Ягона буюртмачи хизмати» при областном хокимияте в целях улучшения и благоустройства региональной инфраструктуры, за счёт фонда, были осуществлены мероприятия, направленные на строительство и ремонт, укрепление материально-технической базы по 10 направлениям, в частности водоснабжения и канализации, внутренних дорог, социальных объектов.

В ходе изучения строительства было выявлено, что при осуществлении государственных закупок, требования законодательства были осуществлены неполностью.

В том числе, строительство 4 объектов автомобильных дорог, 8 объектов сетей питьевой воды и канализации из списка, составленного на основании постановления Кабинета Министров №783 от 18 сентября 2019 года, проводилось незаконно, то есть, подготовили проектную документацию, не определив подрядчиков посредством тендера.

Кроме того, при строительстве объектов области неправильно были распределены средства, неверно организован финансовый контроль, а также технический контроль соблюдения строительных норм и правил. Это повлекло за собой расхищение выделенных средств, некачественное выполнение работ. По выявленным фактам возбуждено 5 уголовных дел, ведётся следствие.

По сообщению кабинета, на 1,9-километровом участке улицы Афросиёб города Самарканда OOO F.G. были установлены сети питьевой и канализационной воды, УП «С.Й.» проложили на этой части дороги асфальт. Однако, в апреле 2020 года на дороге появилось множество неровностей, и проложенный асфальт пришёл в негодность.

При изучении законности проведения водных коммуникаций и прокладки асфальта, было выявлено, что подрядчики были выбраны без проведения тендера, а строительство осуществлялось параллельно с разработкой проектно-сметной документации, без проведения экспертизы. Кроме того, при проведении канализационной сети, были грубо нарушены нормы строительства. В том числе, путём приписок было расхищено 85 млн сумов. В том числе, было выявлено, что при выполнении строительных, ремонтных работ и благоустройства территории за счёт фонда было расхищено и растрачено 7,4 млрд сумов.

В сообщении говорится, что в целях устранения недостатков, допущенных в ходе строительных, ремонтных работ и благоустройства территории, установлен жёсткий контроль.