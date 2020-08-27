Нужны ли кинотеатры в Самарканде?

В ближайшем будущем в Самаркандской области появятся несколько современных кинотеатров. Реконструкция и строительство объектов ведется в нескольких районах области.





Построенное еще в советское время здание кинотеатра «Самарканд» в последние годы практически пустовало, людей, желающих посмотреть любимую кинокартину на большом экране, с каждым годом становилось все меньше. А ведь было время, когда именно здесь, в кинотеатрах, была сосредоточена культурная среда, жизнь буквально кипела, народ толпами ходил в излюбленное место и простаивал в очереди, чтобы провести время с семьей за просмотром новинки. Однако со временем зритель перестал посещать места массового просмотра фильмов, и деятельность кинотеатра пришла в упадок.

-Кинотеатр «Самарканд» был построен в 1970 году, спустя тридцать лет все акции предприятия закупила швейцарская компания «Parisa»,-говорит исполнительный директор Дагар Шукуров.-Кинотеатр продолжал выполнять функции кинопоказа и организовывать различные культурные мероприятия. Меморандум о полном реконструкции ветхого здания и преобразовании частной собственности в молодежный развлекательный центр был подписан во время первого Международного инвестиционного форума в Самарканде. Соглашение было заключено между учредителями кинотеатра и ООО «Регистон-Шердор» в 2019 году. Стоимость строительных работ оценена в один миллион долларов.

Согласно проекту, до конца года ожидается открытие современного кинозала на 850 мест со всеми удобствами и летнего кинотеатра на 120 мест на втором этаже, а также детского кинозала на 40 мест. После реализации проекта на месте появятся кафе и рестораны, семейные досуговые центры, развлекательно-образовательные клубы для детей. В перспективе организовывать концерты с живым исполнением известных артистов. Реконструкция-это возможность превратить устаревшую инфраструктуру в новые центры притяжения горожан, считают застройщики.

Кинотеатр с красивым названием «Шарк Юлдузи» («Звезда Востока») один из первых в вилояте, говорит представитель дирекции. Он был построен в начале 20 века, в 1907 году. Здесь проходили премьеры узбекского кино от ведущих режиссеров страны, взаимоотношения родителей и детей, бытовые проблемы и жизненные трудности, запутанные отношения между близкими и многое другое, самаркандцы видели на экране ГУП «Шарк Юлдузи». В ходе визита Генерального директора «Узбеккино» Фирдавса Абдухаликова в Самаркандскую область отмечено, что государственное унитарное предприятие необходимо превратить в исторический кинотеатр, который могут посетить не только самаркандцы, но и иностранные туристы.

В ноябре текущего года планируется сдать в эксплуатацию новый двухэтажный современный кинотеатр. Для его возведения используется три тысячи квадратных метров земли. Строительство объекта началось в апреле на массиве Корасув. Проектная стоимость составляет около шести миллиардов сумов. Как рассказывает Бахтиер Шодмонов, делопроизводитель ООО «Магнит Медиа», в будущем кинотеатр может вместить до 320 зрителей, будут построены три кинозала-один большой на 215 мест и два малых. Отмечается, что помещение будет оснащено звуковым и кинодемонстрационным оборудованием, отвечающим международным стандартам, проекторами, киноэкранами, а также удобными и оригинальными креслами.

Аналогичное строительство ведется и на территории массива Согдиана в Самарканде. Обществом с ограниченной ответственностью «Family Park» возводится крупный двухэтажный торгово-развлекательный комплекс. В нем на первом этаже предусмотрена организация четырех современных кинозалов, каждый из которых рассчитан на 80-100 мест. Кроме того, близится к завершению строительство современного одноэтажного кинотеатра в городке Метан Иштыханского района и киногородка на 160 мест в Нурабадском районе. Строительство кинотеатров осуществляется за счет собственных средств предпринимателей и льготных кредитов банков страны. Для реализации каждого проекта требуются большие финансовые вложения. Инициаторы особо не задумываются на тем, смогут ли они покрыть все расходы, связанные со строительством. Предприниматели уверяют, если кинотеатры будут привлекать хорошим сервисом, спецэффектами и возможностью провести свободное время коллективно, то люди сами будут заинтересованы посетить это место.

Тенденция просмотра фильмов дома с компьютеров и гаджетов растет изо дня в день, не оставляя шансов большим киноэкранам. Насколько нужны кинотеатры? Проведенный соцопрос населения города показал, что большинство людей желают смотреть и вспоминать яркие образы актеров на больших экранах, как в старые добрые времена. Необходимо отметить, кинотеатры создаются в рамках утвержденного президентом Узбекистана ряда мер по поддержке и дальнейшего развития национальной кинематографии, создания современных условий для проката отечественной кинопродукции, а также рационального использования свободного времени молодежи.

Зарина Хакбердиева