Двое юношей из Самарканда удостоены государственной премии «Мард ўғлон»

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 26 августа 2020 года «О присуждении Государственной премии «Мард ўғлон» за выдающиеся достижения в науке, образовании, медицине, культуре, литературе, искусстве, спорте, промышленности, военной службе и правоохранительной деятельности награждена группа талантливых юношей нашей страны.
Среди победителей - ученик восьмого класса общеобразовательной школы №64 Нарпайского района Хасан Нуруллаев Журабек угли и командир взвода пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан Расул Шарипов.