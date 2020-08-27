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  • 27 август 2020 12:03
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Двое юношей из Самарканда удостоены государственной премии «Мард ўғлон»

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 26 августа 2020 года «О присуждении Государственной премии «Мард ўғлон» за выдающиеся достижения в науке, образовании, медицине, культуре, литературе, искусстве, спорте, промышленности, военной службе и правоохранительной деятельности награждена группа талантливых юношей нашей страны.

 

 

Среди победителей - ученик восьмого класса общеобразовательной школы №64 Нарпайского района Хасан Нуруллаев Журабек угли и командир взвода пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан Расул Шарипов.


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