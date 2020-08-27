СЭЗ «Ургут» и пандемия: кризис или новые возможности?

Свободная экономическая зона «Ургут», созданная по Указу Президента в 2017 году, является своеобразным индикатором развития экономики в Самаркандской области. В этом сосредоточии предприятий наглядно стали видны не только трудности, с которыми средний и крупный бизнес столкнулся во время коронавирусного карантина, но и то, как были решены и продолжают решаться многочисленные проблемы.
Прежде чем углубиться в нашу тему, отметим масштабы Свободной экономической зоны «Ургут» СЭЗ занимает 918 гектаров богарной земли на территориях Ургутского, Пастдаргомского и Нурабадского районов. Состоит из пяти промышленных массивов. В Ургуте это - «Сариктепа» и «Мерганча», в Нурабаде - «Сазаган», в Пастдаргоме – «Дустлик», Самарканде – «Хишрав-2».
Предприятия, которые размещаются на территории СЭЗ «Ургут», выпускают текстильную, ковровую, обувную, химическую, пищевую, фармацевтическую продукцию, а также бытовую электротехнику, строительные материалы и многое другое.
По словам помощника хокима области по вопросам локализации производства и расширения кооперационных связей в промышленности Нозира Ибрагимова, жесткие условия карантина, безусловно, повлияли на работу СЭЗ «Ургут». В первую очередь, из-за закрытия границ, рынков и магазинов в регионе на 40 процентов снизилась продажа производимой продукции, в том числе отправка ее на экспорт, на 20-25 процентов снизилось производство. Но подобная ситуация наблюдалась в первый месяц карантина. Далее начали реализовываться меры, которые были обозначены в Указе Президента Узбекистана Ш. Мирзиёева от 19 марта «О первоочередных мерах по смягчению негативного воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений». Именно эти меры, реализуемые госорганами совместно с банковскими структурами, во многом помогли справиться с ситуацией.
К примеру, только за прошедший месяц предприятиями СЭЗ «Ургут» было экспортировано продукции на 12 миллионов долларов. Объемы экспорта заметно возросли на предприятиях по переработке сельскохозяйственной и текстильной продукции.
Возвращаясь к вашему вопросу о карантине, скажу, что вначале была небольшая растерянность, но затем, благодаря помощи руководства страны и областного хокимията, все наладилось.
Одна из проблем, с которой столкнулись почти все предприятия нашей области во время карантина – это недопущение распространения болезни с одновременной необходимостью непрерывного продолжения производственного процесса. Как решили эту проблему новые предприятия в СЭЗ «Ургут», где практически не наблюдалось заражений, несмотря на то, что сам район продолжительное время находился в «красной зоне»?
Получилось с первого раза
Нашу группу долго не пропускали на территорию предприятия по выпуску полотенец «Идеал лазер текс». Мы прошли через дезинфекционный туннель, руки были обрызганы хлорсодержащим антисептиком, ко лбу приставлены пирометры. Только потом нас встретил директор предприятия Бекзод Юнусов.
По его словам, год ушел на подготовку территории в один гектар, на возведение стен производственных корпусов из сэндвич-панелей, монтирование оборудования, которое успели вывезти из Китая до закрытия границ. А вот с наладкой технологической линии пришлось туговато. По словам Бекзода, трижды заказывали билеты на самолет для китайского мастера, и трижды приходилось их сдавать из-за карантина. Казалось, коронавирус всерьез решил «развалить» дело Юнусова, но предприниматель оказался находчивым.
Мы пригласили мастера из Намангана, где несколько лет назад было установлено точно такое же оборудование, - рассказывает Б. Юнусов. – Он наладил нам крутильные и сновальные машины, ткацкие станки, обучил наших работников, как пользоваться ими. Когда пошла первая продукция, мои самаркандские друзья, которые тоже производят махровые полотенца, очень удивились их качеству.
Действительно, качество махрово-велюровой продукции на этом предприятии, где в трех цехах работает около 30 человек, удивит любую домохозяйку - обычно такие полотенца и салфетки привозят из Турции. А здесь свои стараются не подкачать, используя стопроцентную хлопковую пряжу, которую, кстати, закупают в Самарканде и Андижане.
В завершение нам показали столовую, в которой были учтены все санитарные требования. Например, на обеденных столах установлены специальные перегородки, чтобы соблюдалась социальная дистанция между работниками во избежание заражения. Как пояснил Юнусов, у него самого аллергия на пыль, он очень любит чистоту, поэтому требует ее соблюдения со всех работников, в первую очередь, конечно, с поваров.
«Оставайтесь на предприятии!»
Свой выход из ситуации нашли на предприятии «Чагизман нур барака» по выпуску резиновой обуви и галош. Предприятию было выделено 60 соток земли на территории СЭЗ «Ургут» в 2019 году. К производству продукции приступили в декабре того же года. Вскоре начался карантин и все оказались в растерянности – как быть? Ведь в банке получено 300 тыс. долларов кредитов, которые нужно погашать, заключены договора на экспорт продукции. Вот так судьба проекта оказалась под вопросом. Но, а если продолжить работу, кто даст гарантию, что кто-то из 43 рабочих не подхватит где-то болезни и не распространит ее во всем коллективе?
Руководство сдержало свое обещание. Для проживания было предоставлена гостиница, плюс бесплатное трехразовое питание.
Побывав на «Чагизман нур барака», мы поразились чистоте и порядку, царящим здесь.
Работаем по намеченному плану.
Можно добавить, что здесь скоро намечается освоить выпуск современных кроссовок и туфлей. Тогда на предприятии будут работать 60 человек.
Единственная претензия к руководству – это недостаточная вентиляция производственных помещений. Хотя двери и окна летом открыты, все равно здесь чувствуется едкий запах химикатов, резины. Возможно, необходимо установить дополнительную вентиляцию.
Необходимо заботиться о здоровье рабочих. От этого, в конечном итоге, зависит успех бизнеса. Впрочем, должны быть активными и сами рабочие и создавать профсоюзные организации. Пока же о них заботятся только администрация предприятий по собственной инициативе.
И еще одно замечание - и это касается многих предприятий СЭЗ. Да, сейчас они новые, работа начата совсем недавно. Но со временем необходимо будет подумать о сертификации выпускаемой продукции – насколько она отвечает требованиям стандартов? Это ведь намного облегчит переговоры с партнерами. В этом отношении в нашей области очень активны фермерские хозяйства. Многие из них уже давно имеют международные сертификаты качества и безопасности продукции и без труда выходят на внешние рынки.
Помогли запасы
Карантин создал определенные трудности и для ООО «Гамма виндоус систем» – предприятия по производству ПВХ-профилей. Но сначала несколько слов о производственных показателях.
Стоимость реализуемого тут проекта – 4 млн. 174 тыс. долларов. Из них собственные средства – 1 млн. 124 тыс. долларов, инвестиции – 3 млн. 50 тыс. долларов. Производственная мощность – 7 млн. погонных метров профилей и 2,5 млн. погонных метров ПВХ, которые выдерживают температуру от +70 до –50 градусов по Цельсию. Очень прочный, к слову сказать, материал. Да и продукция имеет стабильный спрос. Причина понятна – сейчас везде строят. Так что отсюда профили распространяются по всей республике.
Здесь установлены турецкие технологические линии. Работают 60 человек. С установкой нового оборудования количество рабочих мест должно увеличиться в два раза. Дело в том, что на предприятии планируется резка стекла для оконных рам, причем любой конфигурации по заказу клиента – овальной, прямоугольной, круглой и так далее. К сожалению, во время карантина турецкие специалисты не смогли приехать. И оборудование пока не установлено. Лишь смягчение карантинных ограничений позволит снова начать переговоры с турецкими партнерами.
На предприятии созданы все условия для рабочих. Есть душевые, столовая, даже гостиница. Во время карантина рабочие – жители окрестных сел – ездили домой. Оставаться здесь, несмотря на все условия, никто не хотел. Так как на селе у всех есть скот, личное подворье, которые требуют ухода. Но руководство сделало все, чтобы максимально обезопасить рабочий процесс. Каждый день дважды мерили температуру, через каждые три часа меняли маски, был установлен дезинфекционный туннель.
Выручили стикеры
Строительная промышленность одна из лидирующих в области. Данная отрасль прямо и опосредовано предоставляет десятки тысяч рабочих мест. Вот и предприятие по производству поливинилхлоридных и полипропиленовых труб Fox Pipes Innovation, расположенное в Сазагане, – одно из тех, чья продукция востребована в строительной промышленности. Поэтому вложенные собственные средства в проект – 730 тысяч долларов, а также взятый банковский кредит в 510 тысяч долларов собственники предприятия думают окупить быстро.
По плану у предприятия - строительство второго здания, где будут установлены еще две технологические линии по производству гофрированных труб и изготовлению всевозможных фитингов, что позволит обеспечить постоянной работой 40 человек, сейчас их в одну смену работает 18.
По словам Максуды Махмадияровой, матери троих детей, работа хоть и шумная, но не трудная. Как жительнице Нурабадского района, которая имеет свой приусадебный участок, заработной платы в 1,5 млн. сумов вполне хватает, тем более предприятие обеспечивает бесплатным питанием. Муж работает здесь же, что очень удобно.
Рассказывая о трудностях во время карантина, С. Бурхонов отметил, что из-за пандемии на 1,5 месяца опоздало оборудование. Но помогли власти. Областной хокимият и хокимият Нурабадского района пригласили инженера из Ташкента для наладки станков. Кроме того, существенная помощь была оказана при получении сертификатов качества продукции, а также распределении специальных стикеров на автомобили предприятия для перевозки рабочих с соблюдением всех карантинных требований.
Самая большая в области
К Дню независимости в Ургуте откроет свои двери самая большая мечеть в Самаркандской области.
Внутри мечети смогут одновременно молиться до 7 500 человек. С учетом близлежащей территории число мусульман, собирающихся на намаз, может достичь около 10 000 человек.
По словам заместителя главного имама Ургутского района Хусниддина Ибрагимова, размеры мечети составляют 55х45 метров. По обеим сторонам здания установлены навесы 18х45 метров. Высота купольной части мечети составляет 36 метров, а высота каждого из четырёх минаретов - более 40 метров. В мечети предусмотрена тахоратхона - комната для омовений и двухэтажное административное здание. Территория мечети благоустроена: засажена декоративными деревьями и цветами.