СЭЗ «Ургут» и пандемия: кризис или новые возможности?

Свободная экономическая зона «Ургут», созданная по Указу Президента в 2017 году, является своеобразным индикатором развития экономики в Самаркандской области. В этом сосредоточии предприятий наглядно стали видны не только трудности, с которыми средний и крупный бизнес столкнулся во время коронавирусного карантина, но и то, как были решены и продолжают решаться многочисленные проблемы.

Прежде чем углубиться в нашу тему, отметим масштабы Свободной экономической зоны «Ургут» СЭЗ занимает 918 гектаров богарной земли на территориях Ургутского, Пастдаргомского и Нурабадского районов. Состоит из пяти промышленных массивов. В Ургуте это - «Сариктепа» и «Мерганча», в Нурабаде - «Сазаган», в Пастдаргоме – «Дустлик», Самарканде – «Хишрав-2».

- Сейчас на 49 объектах СЭЗ, проекты которых оцениваются в 272 миллиона долларов, с иностранной долей 51,8 млн. долларов, успешно функционирует собственное производство, - рассказывает заместитель директора СЭЗ «Ургут» Гаффар Мадаров. – Только за последние семь месяцев было реализовано восемь проектов. Это позволяет более трем тысячам ургутцев стабильно получать заработную плату и кормить свои семьи. Кроме того, в настоящее время ведутся строительно-монтажные работы еще по 24 проектам, где доля иностранных инвестиций составляет 15,7 миллионов долларов. Запуск этих предприятий трудоустроит еще более 1 300 человек.

Предприятия, которые размещаются на территории СЭЗ «Ургут», выпускают текстильную, ковровую, обувную, химическую, пищевую, фармацевтическую продукцию, а также бытовую электротехнику, строительные материалы и многое другое.

По словам помощника хокима области по вопросам локализации производства и расширения кооперационных связей в промышленности Нозира Ибрагимова, жесткие условия карантина, безусловно, повлияли на работу СЭЗ «Ургут». В первую очередь, из-за закрытия границ, рынков и магазинов в регионе на 40 процентов снизилась продажа производимой продукции, в том числе отправка ее на экспорт, на 20-25 процентов снизилось производство. Но подобная ситуация наблюдалась в первый месяц карантина. Далее начали реализовываться меры, которые были обозначены в Указе Президента Узбекистана Ш. Мирзиёева от 19 марта «О первоочередных мерах по смягчению негативного воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений». Именно эти меры, реализуемые госорганами совместно с банковскими структурами, во многом помогли справиться с ситуацией.

- Плюс надо отдать должное нашим предпринимателям, которые совместно с руководителями госорганов, стали рассматривать альтернативные пути решения возникших проблем, - подчеркнул Н. Ибрагимов. - К ним среди прочих я отношу введение дистанционного метода работы, открытие телеграм-каналов для общения между партнерскими организациями. Это сэкономило финансовые ресурсы, которые тратились на работу офисов и дорогу. Таким образом коронавирусная пандемия для кого-то стала кризисом, а для кого-то - возможностью пересмотреть тактику ведения бизнеса и решить многие сопутствующие вопросы.

К примеру, только за прошедший месяц предприятиями СЭЗ «Ургут» было экспортировано продукции на 12 миллионов долларов. Объемы экспорта заметно возросли на предприятиях по переработке сельскохозяйственной и текстильной продукции.

- Большое влияние СЭЗ оказала на развитие инфраструктуры района, - отмечает воодушевленно Г. Мадаров, - так, в настоящее время ремонтируются 125 км дорог, на 60 км, где росли колючки и пыль стояла столбом, уже уложен асфальт. В Ургутском районе вообще не было канализации, теперь протянуто 10,9 км канализационных линий, возведены очистные сооружения. И это не предел. То же самое с питьевой водой – из 45 км водопроводных линий проложено 27,5 км. Практически решен вопрос с электроснабжением. В массивах «Мерганча» установлены мини-станции мощностью 25МВт, «Сариктепа» - 10МВт. Во всех массивах СЭЗ «Ургут» проведены газовые линии (42,1 км) и установлены 10 промышленных узлов. Это позволяет не только развивать экономическую зону, но и решать жилищные вопросы и бытовые проблемы самих ургутцев. Только в этом году у нас построено шесть многоэтажных домов со всеми удобствами. А если будет проведена железнодорожная ветка до Ургута, то прогресс станет очевидным.

Возвращаясь к вашему вопросу о карантине, скажу, что вначале была небольшая растерянность, но затем, благодаря помощи руководства страны и областного хокимията, все наладилось.

Одна из проблем, с которой столкнулись почти все предприятия нашей области во время карантина – это недопущение распространения болезни с одновременной необходимостью непрерывного продолжения производственного процесса. Как решили эту проблему новые предприятия в СЭЗ «Ургут», где практически не наблюдалось заражений, несмотря на то, что сам район продолжительное время находился в «красной зоне»?

Получилось с первого раза

Нашу группу долго не пропускали на территорию предприятия по выпуску полотенец «Идеал лазер текс». Мы прошли через дезинфекционный туннель, руки были обрызганы хлорсодержащим антисептиком, ко лбу приставлены пирометры. Только потом нас встретил директор предприятия Бекзод Юнусов.

По его словам, год ушел на подготовку территории в один гектар, на возведение стен производственных корпусов из сэндвич-панелей, монтирование оборудования, которое успели вывезти из Китая до закрытия границ. А вот с наладкой технологической линии пришлось туговато. По словам Бекзода, трижды заказывали билеты на самолет для китайского мастера, и трижды приходилось их сдавать из-за карантина. Казалось, коронавирус всерьез решил «развалить» дело Юнусова, но предприниматель оказался находчивым.

Мы пригласили мастера из Намангана, где несколько лет назад было установлено точно такое же оборудование, - рассказывает Б. Юнусов. – Он наладил нам крутильные и сновальные машины, ткацкие станки, обучил наших работников, как пользоваться ими. Когда пошла первая продукция, мои самаркандские друзья, которые тоже производят махровые полотенца, очень удивились их качеству.

Действительно, качество махрово-велюровой продукции на этом предприятии, где в трех цехах работает около 30 человек, удивит любую домохозяйку - обычно такие полотенца и салфетки привозят из Турции. А здесь свои стараются не подкачать, используя стопроцентную хлопковую пряжу, которую, кстати, закупают в Самарканде и Андижане.

- За месяц работы успел выпустить 50 тонн продукции, - говорит Б. Юнусов. – Сейчас ее продают на местных рынках и в магазинах, но в ближайшем будущем планирую наладить отправку полотенец в Россию и Таджикистан, где очень ценят наш текстиль из натуральных материалов. Особых маркетинговых исследований рынка молодое предприятие пока не проводило, но восьмилетний опыт производства и продажи постели и постельных принадлежностей подсказывает Юнусову, что дело пойдет, и он сможет рассчитаться с «Миллий банком» за взятый кредит в 945 тысяч долларов. Нужно только дождаться доставки двух станков и оборудовать свой красильный цех, чтобы не зависеть от прямых конкурентов и не ждать своей очереди на покраску полотенец.

В завершение нам показали столовую, в которой были учтены все санитарные требования. Например, на обеденных столах установлены специальные перегородки, чтобы соблюдалась социальная дистанция между работниками во избежание заражения. Как пояснил Юнусов, у него самого аллергия на пыль, он очень любит чистоту, поэтому требует ее соблюдения со всех работников, в первую очередь, конечно, с поваров.

«Оставайтесь на предприятии!»

Свой выход из ситуации нашли на предприятии «Чагизман нур барака» по выпуску резиновой обуви и галош. Предприятию было выделено 60 соток земли на территории СЭЗ «Ургут» в 2019 году. К производству продукции приступили в декабре того же года. Вскоре начался карантин и все оказались в растерянности – как быть? Ведь в банке получено 300 тыс. долларов кредитов, которые нужно погашать, заключены договора на экспорт продукции. Вот так судьба проекта оказалась под вопросом. Но, а если продолжить работу, кто даст гарантию, что кто-то из 43 рабочих не подхватит где-то болезни и не распространит ее во всем коллективе?

Руководство предприятия во главе с Акмалем Мамадиёровым предложило рабочим такой выход – будем работать, не выходя из предприятия, трехразовое бесплатное питание обеспечим, создадим все условия для жизни и отдыха, заработную плату будете получать своевременно. Рабочие согласились. Так девиз «Оставайтесь дома!» был заменен другим «Оставайтесь на предприятии!».

Руководство сдержало свое обещание. Для проживания было предоставлена гостиница, плюс бесплатное трехразовое питание.

Побывав на «Чагизман нур барака», мы поразились чистоте и порядку, царящим здесь.

- Наше предприятие имеет годовую производственную мощность около 2,5 тыс. пар обуви, - говорит бухгалтер Сирожиддин Махмаев. - За период пандемии успели отправить на экспорт продукцию на 73 тыс. долларов. Оборудование у нас китайское. Спрос на продукцию есть.