В Самарканде задержаны лже-сотрудники ОВД. Они вымогали деньги у гражданина, нарушающего правила карантина

"23 августа в ОВД с заявлением обратился житель махалли "Кечкелдик" Нурабадского района Ф. (2000 г.р.). Он просил принять законные меры в отношении трех граждан, которые 19 августа в 23:00 во время прогулки по улице перед зданием Нурабадского районного хокимията подъехали к нему на автомобиле "ВАЗ-2106" и сказали, что они из органов внутренних дел, при этом один из них показал удостоверение", – отметили в МВД.

Они потребовали, чтобы Ф. сел в их машину и проследовал в ОВД по причине того, что он нарушает правила карантина, гуляя ночью по улице. Мужчине также сообщили, что в отношении него будет составлен административный протокол, а штраф составит 10 базовых расчетных величин.

Когда Ф. попросил отпустить его, мужчины потребовали у него денег. Тогда он сказал им – "я дам вам денег, сколько есть при себе, все отдам". Один из преступников записал его слова на свой мобильный телефон и в ответ стал пугать словами: "ты хочешь дать нам взятку? Теперь мы привлечем тебя к уголовной ответственности за дачу взятки".

Затем преступники отвезли Ф. к зданию Нурабадского ОВД, и, в обмен на отказ от уголовного преследования, забрали 462 тысячи сумов, которые были при нем.

В ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что данное преступление совершили два жителя махалли "Ш.Юлдузи", а также житель махалли "А.Темур" Нурабадского района. В качестве вещественных доказательств у них изъяли удостоверение с изображением герба на внешней стороне, мобильный телефон Нonor и денежные средства в размере 240 тысяч сумов.

По данному факту Следственным отделением при районном ОВД возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 165 (вымогательство) Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия.