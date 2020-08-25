В Самарканде мужчина решил сжечь жену за ее красоту

«Я не хочу, чтобы на ее красоту смотрели другие мужчины»,-такие слова прозвучали от подсудимого в зале заседания Самаркандского городского суда по уголовным делам.

36-летний мужчина признал свою вину, заявив, что облил свою жену бензином и решил сжечь ее. Причиной своего поступка обвиняемый называет красивую и привлекательную внешность своей супруги. По его словам, теперь на нее никто не посмотрит. Он уверяет, что факта измены со стороны жены за все время совместного проживания не было, однако, чувство страха, что его жена слишком красива и на нее все смотрят, было присуще ему всегда. Об этом сообщила программа Zamon телеканала Sevimli TV.





После инцидента пострадавшая больше месяца пролежала в коме. Девушка получила ожоги в 25% тела -у нее имеются шрамы на правой руке, различных частях тела, на лице. Давая показания против мужа в суде, женщина заявила о своей невиновности и попросила судебных приставов назначить самое справедливое наказание подсудимому.





В соответствии со статьей 104 Уголовного Кодекса РУз (Умышленное тяжкое телесное повреждение) суд признал Д.М. виновным и приговорил его к шести годам тюремного заключения.