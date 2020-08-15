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  • 25 август 2020 15:31
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Число безработных в Самарканде достигло около 61 тысячи

В Самаркандской области 47 770 семей считаются бедными, а это 215 313 человек. Из зарегистрированных семей 4 651 семья потеряла кормильца, в 7 190 семьях проживают люди с ограниченными возможностями. Об этом сообщил первый заместитель хокима Самаркандской области Джамшид Уроков.
 

Число безработных в Самарканде достигло около 61 тысячи

 

Отмечается, что 24 954 зарегистрированных семьи являются безработными и не имеют постоянного дохода. Из них 2368 считаются многодетными семьями, 1704  уехали за границу на длительный период времени и не помогают своим семьям, а 6 903 оказались за чертой бедности по другим причинам.

По словам Джамшида Урокова, в этих семьях около 61 тысячи безработных. В результате систематической работы за последние пять месяцев 7100 человек трудоустроились и открыли собственное дело. На сегодняшний день 45 435 малоимущих семей по всему вилояту включены в «Темир дафтар».

Работа, проводимая для поддержки и выведения из бедности каждой бедной семьи, учитывается программой Sakhovat.argos.uz.

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