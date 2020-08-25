Про-лига возобновляется

Несостоявшаяся встреча третьего тура Про-лиги «Хорезм»- «Динамо» пройдет 30 августа в Самарканде.

Как официально сообщает ПФЛ, домашние стадионы клубов «Нефтчи», «Истиклол» и «Хорезм» используют для проведения государственных тестовых испытаний. На предстоящих трех матчах Про-лиги УзПФЛ принято решение поменять местами хозяев полей. Хозяева трех игр сначала сыграют в гостях, затем во втором периоде на своих стадионах:

«Динамо»-«Хорезм»,

«Шуртан»-«Нефтчи»,

«Октепа»-«Хорезм».

Уже известно расписание матчей 4 и 5 туров. 12 сентября стартует национальный чемпионат сильнейшей пятерки. Телеканал УзРепорт, получивший право на трансляцию встреч Про-лиги, скоро представит планы на сентябрь, будет определено время проведения туров.

3 тур

30 августа

"Динамо"-"Хорезм"

4 тур

2 сентября

"Шуртан"-"Нефтчи"

"Октепа"-"Хорезм"

3 сентября

"Турон"-"Истиклол"

"Динамо"-"Зомин"

5 тур

6 сентября

"Шуртан"-"Хорезм"

7 сентября

"Зомин"-"Турон"

"Октепа"-"Динамо"

8 сентября

"Истиклол"-"Нефтчи".