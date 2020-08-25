Про-лига возобновляется

Несостоявшаяся встреча третьего тура Про-лиги «Хорезм»- «Динамо» пройдет 30 августа в Самарканде.
Как официально сообщает ПФЛ, домашние стадионы клубов «Нефтчи», «Истиклол» и «Хорезм» используют для проведения государственных тестовых испытаний. На предстоящих трех матчах Про-лиги УзПФЛ принято решение поменять местами хозяев полей. Хозяева трех игр сначала сыграют в гостях, затем во втором периоде на своих стадионах:
«Динамо»-«Хорезм»,
«Шуртан»-«Нефтчи»,
«Октепа»-«Хорезм».
Уже известно расписание матчей 4 и 5 туров. 12 сентября стартует национальный чемпионат сильнейшей пятерки. Телеканал УзРепорт, получивший право на трансляцию встреч Про-лиги, скоро представит планы на сентябрь, будет определено время проведения туров.
3 тур
30 августа
"Динамо"-"Хорезм"
4 тур
2 сентября
"Шуртан"-"Нефтчи"
"Октепа"-"Хорезм"
3 сентября
"Турон"-"Истиклол"
"Динамо"-"Зомин"
5 тур
6 сентября
"Шуртан"-"Хорезм"
7 сентября
"Зомин"-"Турон"
"Октепа"-"Динамо"
8 сентября
"Истиклол"-"Нефтчи".