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  • 25 август 2020 14:38
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Про-лига возобновляется

Несостоявшаяся встреча третьего тура Про-лиги «Хорезм»- «Динамо» пройдет 30 августа в Самарканде. 

 

Про-лига возобновляется

 

Как официально сообщает ПФЛ, домашние стадионы клубов «Нефтчи», «Истиклол» и «Хорезм» используют для проведения государственных тестовых испытаний. На предстоящих трех матчах Про-лиги УзПФЛ принято решение поменять местами хозяев полей. Хозяева трех игр сначала сыграют в гостях, затем во втором периоде на своих стадионах:

 

«Динамо»-«Хорезм»,

 

«Шуртан»-«Нефтчи»,

 

«Октепа»-«Хорезм».

 

Уже известно расписание матчей 4 и 5 туров. 12 сентября стартует национальный чемпионат сильнейшей пятерки. Телеканал УзРепорт, получивший право на трансляцию встреч Про-лиги, скоро представит планы на сентябрь, будет определено время проведения туров.

 

3 тур

 

30 августа

 

"Динамо"-"Хорезм"

 

4 тур

 

2 сентября

 

"Шуртан"-"Нефтчи"

 

"Октепа"-"Хорезм"

 

3 сентября

 

"Турон"-"Истиклол"

 

"Динамо"-"Зомин"

 

5 тур

 

6 сентября

 

"Шуртан"-"Хорезм"

 

7 сентября

 

"Зомин"-"Турон"

 

"Октепа"-"Динамо"

 

8 сентября

 

"Истиклол"-"Нефтчи".


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