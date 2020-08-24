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  • 24 август 2020 17:41
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Правоохранители поймали вора, укравшего из сейфа в квартире 50 млн сумов

Правоохранители поймали вора, укравшего из сейфа в квартире 50 млн сумовВ Нарпайском районе Самаркандской области задержан вор, укравший из сейфа в квартире 50 млн сумов, сообщили в пресс-службе областного УВД.

 

20 августа в ОВД Нарпайского района с заявлением обратился житель махалли «Сарбозор» М., в котором просил принять меры в отношении неизвестного гражданина, который в промежутке 3:30 часов 19 августа и 9:35 часов 20 августа воспользовавшись тем, что дома никого нет, незаконно проник в спальню, взломал железный сейф твердым предметом и похитил 50 млн сумов и 200 долларов.

 

В ходе проведенных оперативных мероприятий установлено, что данное преступление совершил житель махалли «Саловат» Нарпайского района М., у которого в качестве вещественных доказательств были изъяты денежные средства в размере 50 млн сумов и 200 долларов.

 

По данному факту Следственным отделением при ОВД Нарпайского района в отношении М.возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 169 Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия, отмечает издание kun.uz.


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