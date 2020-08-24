В Самарканде за первый квартал 2020 года более двух тысяч человек привлекли к ответственности

В Самарканде на основании различных решений и ходатайств прокуратуры за первый квартал текущего года 2012 человек были привлечены к дисциплинарной, административной и материальной ответственности. Об этом сообщает Repost со ссылкой на Daryo.

Отмечается, что областная прокуратура за прошедший период 2020 года опротестовала 1349 незаконных решений и подала 614 исков в суд на сумму 19 млрд сумов.

В результате изучения правовых документов государственных органов, было использовано 6 056 документов прокурорского контроля и восстановлены нарушенные права 1343 граждан.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, по результатам проверок и уголовных расследований взыскано и перечислено в местный бюджет 14 млрд сумов. Кроме того, в сфере общего контроля из-за грубых нарушений возбуждено 157 уголовных дел.