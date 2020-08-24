Самаркандца избившего жестоко свою жену задержали в Ташкенте

Ранее в социальных сетях распространилось видео о безжалостном избиении самаркандской женщины её супругом. В управлении внутренних дел Самаркандской области сообщили о задержании мужа-насильника. Об этом пишет kun.uz.

В официальном сообщении УВД сообщалось, что М., 1995 года рождения, проживающая по улице Термезской города Самарканда, постоянно подвергалась мучениям и избиениям со стороны своего супруга Ш.1985 года рождения, по причине семейных разногласий.

«20 августа текущего года супруг М., Ш. без причины избил её дома, пинал ногами по разным частям тела, нанёс телесные повреждения.

В данный момент М. и её двое детей взяты под защиту УКД ОВД города Самарканда. Инспекторами по женским вопросам управления профилактики правонарушений УВД ей выдан защитный ордер. Ей и детям оказывается материальная и моральная поддержка с привлечением квалифицированных психологов.

В отношении её супруга Ш. Следственным отделом при УКД ОВД города Самарканда возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (умышленное телесное повреждение средней тяжести), проводятся следственные действия» - говорится в сообщении.

Представитель УВД, беседовавший с Kun.uz, сообщил, что факты избиения были записаны на домашнюю камеру. Потерпевшая женщина с трудом переписала видеозаписи, и распространила эти материалы. На самом деле, безжалостное избиение женщины мужем продолжалось уже давно.

Данные видеоматериалы были распространены 22 августа. Когда 23 августа сотрудники УВД посетили эту семью, женщина находилась в тяжёлом депрессивном состоянии.

После распространения в интернете видеозаписей, её супруг сбежал. Вечером 23 августа, на основании сведений, сотрудники УВД задержали супруга женщины в Ташкенте, и 24 августа он был доставлен в Самарканд.

Телесные повреждения женщины (к примеру, гипс на руке) говорят о том, что события на видеоматериалах произошли недавно. В ходе следствия ожидается выявление подробностей. Женщина находится в глубокой депрессии, поэтому общение с ней пока не представляется возможным.