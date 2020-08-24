Издание Саудовской Аравии опубликовало статью об истории СамГУ

«Самаркандский государственный университет - наследник медресе Мирзо Улугбека»-под таким заголовком вышла статья в Саудовском информационном агентстве «UNA».
В ней идет речь о Центральной Азии, которая издревле была центром науки, в частности, о вкладе Узбекистана в развитие мировой науки, образовательных учреждениях, медресе Мирзо Улугбека и Самаркандском государственном университете.
Эти медресе выпустили целую плеяду выдающихся ученых и мыслителей, которые смогли внести достойный вклад в мировую науку. Таким образом, можно сказать, что медресе, действовавшие в Центральной Азии с древних времен, имели статус высших учебных заведений своего времени.
Согласно историческим источникам, к концу X века в Самарканде действовали 17 особых медресе. Великие цивилизации Среднеазиатского региона возникли как логическое продолжение друг друга, и система медресе, которая была основой этой цивилизации, со временем развивалась и совершенствовалась.
Отмечается, что Самаркандский государственный университет является непосредственным наследником и правопреемником Высшего медресе Мирзо Улугбека, его история история создания датирутеся 1420 годом.