Издание Саудовской Аравии опубликовало статью об истории СамГУ

«Самаркандский государственный университет - наследник медресе Мирзо Улугбека»-под таким заголовком вышла статья в Саудовском информационном агентстве «UNA».

В ней идет речь о Центральной Азии, которая издревле была центром науки, в частности, о вкладе Узбекистана в развитие мировой науки, образовательных учреждениях, медресе Мирзо Улугбека и Самаркандском государственном университете.

«В древней истории люди, желающие получить знания по развитию мировой науки и культуры в Центральной Азии, привлекались в Бухару, Хорезм, Самарканд, Ташкент. В регионе созданы научные и философские взгляды и бесценное научное наследие таких мыслителей, как Ибн Сина, аль-Фаргани, Мирзо Улугбек, Имам Бухари, Имам Мотуриди, Бахауддин Накшбанд, аль-Хорезми, аль-Беруни»,-пишется в статье.

Эти медресе выпустили целую плеяду выдающихся ученых и мыслителей, которые смогли внести достойный вклад в мировую науку. Таким образом, можно сказать, что медресе, действовавшие в Центральной Азии с древних времен, имели статус высших учебных заведений своего времени.

Согласно историческим источникам, к концу X века в Самарканде действовали 17 особых медресе. Великие цивилизации Среднеазиатского региона возникли как логическое продолжение друг друга, и система медресе, которая была основой этой цивилизации, со временем развивалась и совершенствовалась.

Отмечается, что Самаркандский государственный университет является непосредственным наследником и правопреемником Высшего медресе Мирзо Улугбека, его история история создания датирутеся 1420 годом.