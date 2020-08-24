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  • 24 август 2020 11:52
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Издание Саудовской Аравии опубликовало статью об истории СамГУ

«Самаркандский государственный университет - наследник медресе Мирзо Улугбека»-под таким заголовком вышла статья в Саудовском информационном агентстве «UNA».

 

Издание Саудовской Аравии опубликовало статью об истории СамГУ

 

 

В ней идет речь о Центральной Азии, которая издревле была центром науки, в частности, о вкладе Узбекистана в развитие мировой науки, образовательных учреждениях, медресе Мирзо Улугбека и Самаркандском государственном университете.

 

«В древней истории люди, желающие получить знания по развитию мировой науки и культуры в Центральной Азии, привлекались в Бухару, Хорезм, Самарканд, Ташкент. В регионе созданы научные и философские взгляды и бесценное научное наследие таких мыслителей, как Ибн Сина, аль-Фаргани, Мирзо Улугбек, Имам Бухари, Имам Мотуриди, Бахауддин Накшбанд, аль-Хорезми, аль-Беруни»,-пишется в статье.

 

Эти медресе выпустили целую плеяду выдающихся ученых и мыслителей, которые смогли внести достойный вклад в мировую науку. Таким образом, можно сказать, что медресе, действовавшие в Центральной Азии с древних времен, имели статус высших учебных заведений своего времени.

 

Согласно историческим источникам, к концу X века в Самарканде действовали  17 особых медресе. Великие цивилизации Среднеазиатского региона возникли как логическое продолжение друг друга, и система медресе, которая была основой этой цивилизации, со временем развивалась и совершенствовалась.

 

Отмечается, что Самаркандский государственный университет является непосредственным наследником и правопреемником  Высшего медресе Мирзо Улугбека, его история история создания датирутеся 1420 годом.


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