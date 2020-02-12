 Глава Узбеккино ознакомился со строительством кинотеатров в Самарканде

Генеральный директор Национального агентства «Узбеккино» Фирдавс Абдухаликов ознакомился с деятельностью действующих, строящихся и реконструируемых кинотеатров в Самаркандской области. Он пообщался с предпринимателями, которые активно придерживаются современного подхода.

Первым делом директор агентства ознакомился с четырьмя современными кинотеатрами (каждый рассчитан на 80-100 мест), которые строятся в массиве Согдиана в Самарканде.

После этого были осмотрены еще несколько объектов в районах области. В частности, двухэтажный современный кинотеатр, который строит ООО «Магнит Медиа» на массиве Корасув по проекту стоимостью 5 млрд 200 млн сумов, строительство киногородка в Нурабадском районе с привлечением китайских и американских инвесторов, а также строящийся кинотеатр на 60-80 мест и 3 зала в центре Иштыханского района на 2,5 млрд. сумов.

Частный кинотеатр «Самарканд» из-за приостановления своей деятельности преобразовывается в молодежный развлекательный центр. Процесс реконструкции ведется ООО «Регистан-Шердор». Побывав на строительной площадке, Ф.Абдухаликов ознакомился с ходом проводимых работ. До конца года ожидается открытие современного кинозала на 400 мест со всеми удобствами и летнего кинотеатра на 120 мест на втором этаже.

В ходе визита Генерального директора «Узбеккино» в Самаркандскую область также было отмечено, что ГУП «Шарк Юлдузи» необходимо превратить в исторический кинотеатр, который могут посетить не только самаркандцы, но и иностранные туристы.

По завершению поездки была достигнута договоренность с руководством области снять фильм об известном просветителе Махмудходжа Бехбуди.

Ниже представлены фотографии строящихся и реконструируемых кинотеатров.