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  • 24 август 2020 10:07
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В Самарканде открыли завод по производству медицинского кислорода

Учитывая возможное увеличение спроса на медицинский кислород в регионе, в Самарканде начал функционировать завод по его производству. Приобретенное специальное оборудование производства Франции способно вырабатывать медицинский кислород до 55 кубометров в час. Стоимость техники составляет 600 000 долларов США.

 

В Самарканде открыли завод по производству медицинского кислорода

 

Для повышения качества оказания услуг скорой помощи выделено 10 млрд 799 млн сумов на приобретение 83 автомобилей Damas, 10 автомобилей Volkswagen и 2 автомобилей Isuzu. Кроме того, 27 автомобилей Damas передано центру санитарно-эпидемиологического благополучия.  

 

Создан трехмесячный запас необходимых лекарств за счет перечисления выделенных из местного бюджета пяти миллиардов сумов Республиканскому фонду «Дори-Дармон».На сегодняшний день Министерством здравоохранения  для оказания медицинских услуг пациентам в централизованном порядке поставлено 1598 единиц современного медицинского оборудования 50 наименований на общую  сумму 50 млрд 880 млн сумов.

 

По данным  областной администрации,  приобретено  1220 кислородных баллонов, 75 кардиомониторов, 2000 аппаратов Боброва, 1500 пульсоксиметров, 872 кислородных консула, 140 кислородных концентраторов, 1000 кислородных трубок.


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