Как лечат ковидных больных в Самарканде?

Спортивный комплекс олимпийского резерва в Самарканде, перепрофилированный под COVID-19. Около шестисот человек с подозрением на коронавирус. Мужчины и женщины, люди преклонного возраста и даже подростки. Болезнь не выбирает возраст пациента. Каждый из них лежит в своем углу один на один с вирусом, борется за жизнь. А вокруг, будто ангелы в белых халатах, повсюду спасатели. Врачи в «красной зоне», где только коронавирусные больные, работают не покладая рук в 2-3 смены, фактически живут две недели в больнице. Всего около пятидесяти врачей, ста медсестер, вдвое больше санитарок и прочего медперсонала. Через многослойную защиту их невозможно узнать. Личность медиков распознают лишь по надписям на экипировке.





«Канцеров.Врач из России»- так написано на костюме врача-инфекциониста из города Сергиево Посада. В Узбекистан он приехал в составе группы из сорока российских врачей с опытом лечения COVID-19. Среди них — анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, эпидемиологи и врачи-терапевты. Риат Канцеров вместе со своими тремя коллегами прибыл в Самарканд. В течении месяца они будут совместно работать с самаркандскими специалистами, оказывая практическую и методическую помощь.

-Осматривая медицинские учреждения для ковидных больных, можно сделать вывод, что лечение в целом проводиться правильно, узбекские врачи грамотные, проводят лечение по утвержденным стандартам,-говорит Риат Канцеров, врач-инфекционист из города Сергиев Посад (Россия). Есть, конечно, небольшие недостатки, но мы совместно с врачами из Узбекистана их исправляем. Лечение здесь назначается индивидуально. Если у больного температура отсутствует или она субфебрильная, то антибиотики не назначаются. Они рекомендуются при высокой температуре тела пациента, ухудшении состояния здоровья, наличие симптомов пневмонии на рентгенограмме. В первые часы заболевания мы назначаем противовирусные препараты-арбидол, парацетамол. Мы даем возможность организму бороться, выработать иммунитет к заболеванию.

Врач-инфекционист подходит к каждому больному, осматривает и дает оценку его состоянию. Дилафруз Шамурадова находится на лечении уже десять дней. Пациентка подхватила инфекцию в результате контакта с супругом. Российский врач назвал ее состояние удовлетворительным и скоро она будет выписана домой.

-Когда меня привезли на машине скорой помощи у меня было очень тяжелое состояние-головокружение, кашель, отдышка, -говорит больная Дилафруз. –Я благодарна нашим врачам, которые вылечили меня, дали возможность заново ощутить вкус жизни, почувствовать себя по настоящему счастливым человеком. Я безумна рада, что на днях могу увидеть и обнять своих детей, быть дома в окружении моих близких людей.

В Самаркандской области все медицинские учреждения, перепрофилированные этой весной под прием пациентов с коронавирусом, возвращаются к обычному режиму работы. Всех больных с симптомами инфекции привозят централизованно в распределительный центр.

-Региональную инфекционную больницу мы преобразовываем в реанимационное отделение на 300 койко-мест,-рассказывает Ахмаджон Бабаджанов, начальник Самаркандского городского медицинского объединения. -На данный момент там идут ремонтные работы. Областной кардиологический диспансер, Хоспис, детская хирургическая больница, клиника СамМИ №2,районные и городские инфекционные медучреждения больше не будут принимать больных с COVID-19. Сейчас они находятся на профилактике и готовятся к началу приёма профильных больных.

Огромный зал, где прежде проводились различные спортивные соревнования, теперь как поле сражения, где главный враг-коронавирус. Помещение разделено на три блока, где лежат инфицированные пациенты среднетяжелой, тяжелой и особо тяжелой формы течения заболевания. Больше всего больных в первом ряду-у пациентов с подтвержденным диагнозом-болезнь протекает в легкой форме. Несколько человек уже готовятся к выписке. Значит, они смогли побороть инфекцию и уже не являются заразными. Среди них и гражданин Китая. Сатурация иностранца-уровень насыщения крови кислородом- в норме. Прибор показывает 99%. По словам осмотревшего его российского врача, еще пару дней лечения и китайца можно выписывать.

Из 1080 койко-мест в центре заняты больше половины. Около десяти процентов всех больных находятся в третьем блоке. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и считаются тяжелобольными. Число мужчин и женщин почти в равном количестве, возраст от пятидесяти и выше. По словам лечащих врачей, тяжелая форма чаще наблюдается у пожилых пациентов и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Приехавшие россияне не исключают, что с наступлением холодов и дождливой погоды, может возникнуть вторая волна заболеваемости, т.к люди постепенно будут возвращаться на рабочие места, в вузы, школы и т.п. Предполагается, что она коснется тех, кто еще не переболел инфекцией, период второй волны будет короткой и недолговременной.

Зарина Хакбердиева