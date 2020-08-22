По какой причине в Самарканде избили и выгнали из дома женщину? (Видео)

УВД Самаркандской области прокомментировало распространенное в соцсетях видео, в котором молодой парень вместе с членами семьи избивает и выгоняет из дома женщину с детьми.

По данным, инцидент произошел 17 июня 2020 года в махалле «Мангитабад» Ургутского района. Пострадавшая М.С. и гражданин Ш. являются супружеской парой. Они поженились в 2012 году и у них растут двоих детей. В семье постоянно возникали "недопонимания" и конфликты. Молодая женщина в порыве гнева очень часто уходила к маме, которая живет в этой же махалле, недалеко от дома ее супруга.





В августе 2019 года после очередного скандала, при вмешательстве аксакалов махалли «Мангитабад», семья вновь воссоединилась, супруги помирились и снова стали жить вместе. Однако через неделю между ними вспыхнули очередные разногласия. М. взяла своих детей и вернулась в дом своих родителей.





В начале июня 2020 года супруг вступил в гражданский брак с другой женщиной. Узнав о неприятной новости, обиженная девушка вместе с детьми, мамой и двумя тетями отправилась в дом мужа. Словесные разбирательства завершились дракой между участниками скандала.

22 июня 2020 года избитая М.С. обратилась в ОВД Ургутского района с заявлением о том, что ее супруг препятствовал тому, чтобы она вошла в дом, оскорблял ее непристойными словами и избивал чуть ли не до смерти. УКД ОВД района провело предварительное следствие и назначило судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести повреждений женщины.





Согласно заключению Ургутского районного отдела судебно-медицинской экспертизы от 30 июня 2020 года телесные повреждения, полученные гражданкой М. С., были включены в группу телесных повреждений, повлекших незначительные нарушения здоровья.





Собранные Ургутским районным судом по административным делам документы изучены и отправлены в районную прокуратуру с постановлением о проведении дополнительных доследственных расследований.





Как сообщили в информационной службе УВД по Самаркандской области, собранные документы в настоящее время рассматриваются в районной прокуратуре.

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