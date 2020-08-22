Боремся против коррупции!

Каждое независимое государство и гражданское общество целесообразно борится против коррупции, подрывающей основу светлого будущего.

В таможенных органах ведется ряд мероприятий по противодействию коррупции. В частности, регулярно проводятся агитационные работы среди сотрудников службы, призывающих их к справедливости, ответственности, честности и трудолюбию.

В период перехода к цифровой экономике, широкое внедрение в практику электронного документооборота в результате использования передовых информационных технологий для обеспечения прозрачности деятельности таможенных органов, без сомнений можно отнести к мерам по преждевременному предотвращению коррупции.





В настоящее время, созданные государством условия и возможности для предпринимателей в сфере таможенного оформления товаров, в частности, электронное декларирование, представление всех необходимых документов через электронную платформу "Единое окно” в онлайн режиме и подобные условия становятся причиной снижения непосредственной связи между сотрудниками таможенных органов и предпринимателей, что и в свою очередь, приводит к уменьшению количества преступлений, связанных со взяткой.

Введенные государственным таможенным комитетом информационные системы и интерактивные службы играют весовую роль в предотвращении и противодействии коррупции в системе.

В управлении государственного таможенного комитета по Самаркандской области подразделением по противодействию коррупции и собственной безопасности на регулярном основе проводятся лекции, индивидуальные профилактические собеседования и встреча с близкими сотрудников таможенной службы, в целях образования иммунитета против коррупции в сознаний сотрудников системы, призывания их к осуществлению своих служебных обязанностей с совестью честно и справедливо.

Напомним, что все физические и юридические лица могут звонить в Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан по короткому номеру доверия 11-08 и в Таможенное управление по Самаркандской области по телефону 0-366 233-63-00 для сообщения имеющейся информации о проявлениях коррупции, неэтичного и противоправного поведения со стороны сотрудников Таможенной службы.





Пресс служба УГТК по Самаркандской области