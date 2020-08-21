 Мастерская по изготовлению сундуков в Самаркандской области

В махалле «Конигиль» Самаркандского района имеется мастерская, где осуществляется изготовление узбекских сундуков мастером Сухробом Нуриддиновым. Так, внешняя сторона сундуков украшается жестью по расчерченным узорам, жестяные квадратики раскрашиваются в разные цвета.

Уста Сухроб изготавливает не только сундуки, но и шкатулки в восточном стиле и с восточным растительным и геометрическим узорными орнаментами. Это очень способный, талантливый мастер – ремесленник, чрезвычайно трудолюбивый и не останавливающийся на достигнутом, всегда в поиске новых параметров и горизонтов работы.

Кроме того, в мастерской есть возможность ознакомиться с процессом изготовления шкатулок, принять участие в мастер-классах по их изготовлению, а также приобрести данные изделия на память, пишет пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области.