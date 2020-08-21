» » » Мастерская по изготовлению сундуков в Самаркандской области
﻿
  • 21 август 2020 12:12
  • 66

Мастерская по изготовлению сундуков в Самаркандской области

В махалле «Конигиль» Самаркандского района имеется мастерская, где осуществляется изготовление узбекских сундуков мастером Сухробом Нуриддиновым. Так, внешняя сторона сундуков украшается жестью по расчерченным узорам, жестяные квадратики раскрашиваются в разные цвета. 

 

Мастерская по изготовлению сундуков в Самаркандской области

 

Уста Сухроб изготавливает не только сундуки, но и шкатулки в восточном стиле и с восточным растительным и геометрическим узорными орнаментами. Это очень способный, талантливый мастер – ремесленник, чрезвычайно трудолюбивый и не останавливающийся на достигнутом, всегда в поиске новых параметров и горизонтов работы. 

 

Мастерская по изготовлению сундуков в Самаркандской области

 Мастерская по изготовлению сундуков в Самаркандской области

 

Кроме того, в мастерской есть возможность ознакомиться с процессом изготовления шкатулок, принять участие в мастер-классах по их изготовлению, а также приобрести данные изделия на память, пишет пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области.


Похожие статьи:
﻿
Открытие первого гостевого дома в махалле «Конигиль» Самаркандского района

Открытие первого гостевого дома в махалле «Конигиль» Самаркандского района

Новости Самарканда
﻿
Практические работы по созданию туристической деревни в Самаркандской области

Практические работы по созданию туристической деревни в Самаркандской области

Новости Самарканда
﻿
Деревня Конигиль в Самаркандском районе будет преобразована в туристический поселок.

Деревня Конигиль в Самаркандском районе будет преобразована в туристический поселок.

Новости Самарканда
﻿
Правоохранительные органы г.Самарканда прокомментировали видео с жестоким обращением в махалле

Правоохранительные органы г.Самарканда прокомментировали видео с жестоким обращением в махалле "Хазора"

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
В махалле “Конигил” Самаркандского района организована национальная мастерская керамических изделий

В махалле “Конигил” Самаркандского района организована национальная мастерская керамических изделий

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика