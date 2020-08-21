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  • 21 август 2020 11:56
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В Самарканде инспектор профилактики спас тонущего гражданина

В Самарканде инспектор профилактики и его помощники по охране общественного порядка спаслитонущего в канале «Оби рахмат» гражданина, сообщили в информационной службе УВД Самаркандской области.

 

В Самарканде инспектор профилактики спас тонущего гражданина

 

Как выяснилось, 14 августа 2020 года около 14:15 участковый инспектор Ф. Рахматов, во время несения службы в районе канала «Оби рахмат», увидел, как в воде тонет человек. Немедленно были приняты меры по его спасению: помощники инспектора по охране общественного порядка К.Махмудов и А.Норкулов вытащили гражданина из воды.

 

В Самарканде инспектор профилактики спас тонущего гражданина

 

На место происшествия была вызвана скорая помощь. До приезда медиков пострадавшему была оказана первая помощь, после чего тот пришел в сознание. Прибывшие вовремя врачи скорой помощи оказали гражданину необходимое лечение.


В ходе расследования установлено, что гражданин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.


В результате оперативно-розыскных мероприятий идентифицирована личность мужчины. Им оказался Н.И., 1979 года рождения, проживающий в махаллинском сходе граждан «Галаосиё» в городе Самарканде. Гражданина доставили по месту жительства.


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