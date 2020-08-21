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  • 21 август 2020 11:04
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В Самарканде предотвратили незаконную торговлю: в машине нашли большое количество лекарств

Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенного аудита Государственного таможенного комитета по Самаркандской области предотвращен факт незаконного оборота лекарственных препаратов.

 

В Самарканде предотвратили незаконную торговлю: в машине нашли большое количество лекарств

 

 

В ходе мероприятия возле кафе «Юлдуз» был остановлен и осмотрен автомобиль Spark под управлением гражданина Ю.Ф. В результате произведенных проверок в автомобиле были обнаружены лекарства иностранного производства на общую сумму 34 240 000 сумов, принадлежавшие пассажиру Х.Ш.


Контрафакт был изъят в качестве вещественных доказательств в присутствии понятых.


В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки, отмечает информационная служба ГТК по Самаркандской области.


Отметим, что с начала этого года региональные таможенники пресекли незаконный оборот лекарств на 112 миллионов 287 тысяч сумов, всего 7385 единиц в 9 случаях.


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