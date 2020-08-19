В Самарканде откроется Генеральное консульство Турции

Правительство приняло решение о дальнейшем укреплении стратегического партнерства и расширении сотрудничества между Узбекистаном и Турцией.





18 августа этого года Правительство приняло постановление «О мерах по дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Республикой Узбекистан и Турецкой Республикой и расширению многопланового сотрудничества».

Постановлением утверждена программа мероприятий, направленных на выведение отношений между Узбекистаном и Турцией на качественно новый уровень, и создан координационный совет по расширению многопланового сотрудничества с Турцией.

Координационный совет, в частности, анализирует выполнение плана действий и оказывает практическую помощь в реализации его мероприятий и проектов.

Согласно решению, техническая помощь правительства Турции будет расширена по следующим направлениям с привлечением ведущих турецких экспертов:

- Повышение потенциала в области управления инфраструктурой здравоохранения;

- укрепление институциональной и нормативной базы в области сейсмологии, внедрение современных международных стандартов;

- содействие во внедрении международных стандартов в области строительства и эффективного использования дорог и придорожной инфраструктуры;

- Знакомство с лучшими решениями и технологиями Турции в области «электронного правительства».

Генеральное консульство Турецкой Республики откроется в Самарканде до конца 2020 года.