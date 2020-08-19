В Самарканде откроется Генеральное консульство Турции

Правительство приняло решение о дальнейшем укреплении стратегического партнерства и расширении сотрудничества между Узбекистаном и Турцией.
18 августа этого года Правительство приняло постановление «О мерах по дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Республикой Узбекистан и Турецкой Республикой и расширению многопланового сотрудничества».
Постановлением утверждена программа мероприятий, направленных на выведение отношений между Узбекистаном и Турцией на качественно новый уровень, и создан координационный совет по расширению многопланового сотрудничества с Турцией.
Координационный совет, в частности, анализирует выполнение плана действий и оказывает практическую помощь в реализации его мероприятий и проектов.
Согласно решению, техническая помощь правительства Турции будет расширена по следующим направлениям с привлечением ведущих турецких экспертов:
- Повышение потенциала в области управления инфраструктурой здравоохранения;
- укрепление институциональной и нормативной базы в области сейсмологии, внедрение современных международных стандартов;
- содействие во внедрении международных стандартов в области строительства и эффективного использования дорог и придорожной инфраструктуры;
- Знакомство с лучшими решениями и технологиями Турции в области «электронного правительства».
Генеральное консульство Турецкой Республики откроется в Самарканде до конца 2020 года.