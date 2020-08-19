Задержана 19-летняя жительница Самарканда, наживавшаяся на чужой беде

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками УВД Ташкентской области, была задержана девушка, подозреваемая в хищении 10 млн сумов и $1400, собранных на благотворительную помощь через мессенджер Telegram.

Выяснилось, что в мессенджере Telegram была создана группа «Помоги Эзозе», через которую граждане на добровольной основе материально помогали лечить трёхлетнюю Эзозу, страдающую тяжелым заболеванием. Оказалось, что таким образом недобросовестные граждане пытались заработать денег.

13 августа текущего года житель Чирчика, гражданин Э. Гульметов, отец Эзозы, обратится с заявлением к начальнику 1-го регионального ОВД Ташкентской области. В нём он указал, что неизвестная женщина, представившись матерью Эзозы в группе «Помоги Эзозе» в Telegram, присвоила информацию о его дочери и собирала деньги для помощи девочке. Дальнейшие расследования показали, что женщина не имеет никакого отношения к Эзозе и ее близким родственникам. В связи с этим, была начата операция по раскрытию преступления.

Отец Эзозы, добровольно согласившийся оказать помощь сотрудникам правоохранительных органов, позвонил на указанный номер «матери» девушки. Женщина сообщила, что девочке необходимо собрать 25 млн сумов на лечение. Также она сказала, что в настоящее время находится в Самаркандской области и сможет прислать своего знакомого, сотрудника столичной милиции, для получения денег.

Позже человек по имени Шавкат, получивший оговоренную сумму, был пойман с поличным сотрудниками Ташкентского областного управления МВД. В ходе расследования выяснилось, что Шавкат Б., 1981 г.р., занимающийся частным извозом по маршруту «Самарканд-Ташкент», не работает в правоохранительных органах.

В ходе допроса мужчина рассказал, что ему позвонила неизвестная женщина и сказала, что в Ташкенте нужно забрать 10 млн сумов и $1400, а также представиться сотрудником милиции. За эту услугу задержанному предложили 200000 сумов. По предложению сотрудников правоохранительных органов Шавкат Б. согласился принять участие в оперативных действиях для установления личности мошенницы, собирающей деньги.

14 августа в Самарканде в ходе оперативного мероприятия подозреваемая в мошенничестве женщина была задержана с вещественными доказательствами при получении оговоренной суммы от Шавката Б. Ею оказалась 19-летняя гражданка М.М., которая призналась, что она является организатором мошеннической группы в Telegram и использовала 8 разных профилей для сбора денег, 4 из которых были открыты с номеров в США.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 статьи 168 (Мошенничество) УК РУз. Предварительное следствие продолжается, пишет "Даракчи" со ссылкой на Телеграм-канал Bukhara Info.