81 школа в Самаркандской области переходит на систему электронных дневников и журналов

Оценки, расписание, звонки, успеваемость, родительские собрания. Управлять информацией обо всем, что связано с учебой теперь можно по интернету. С начала этого учебного года бумажные дневники и журналы будут отменены в 1200 школах страны. Система электронного документооборота внедряется и в 81 школе Самаркандской области. Общеобразовательная школа №9 в порядке эксперимента первая в регионе начала использовать современный сервис электронных дневников. Госучреждение завершило 2019/2020 учебный год в рамках цифровой образовательной платформы Kundalik.com.
Замира Махмудова, мама двух учениц, считает электронный сервис удобным. Она признается, что в начале были трудности с освоением компьютерной технологии, однако, со временем проблема разрешилась. Проверка посещаемости, успеваемости, текущих оценок стала привычным делом. Нововведение в системе народного образования предлагает круглосуточный доступ к оценкам и домашним заданиям, защищенную сеть для эффективного общения, а также доступ к дополнительным образовательным ресурсам.
Внедрение электронных дневников и журналов в школах Узбекистана под стать Году развития науки, просвещения и цифровой экономики. Система Kundalik внедряется в школах Узбекистана в рамках приказа Министра народного образования Республики Узбекистан №251 от 8 октября 2018г. «О внедрении цифровой образовательной платформы на основе автоматизированной информационной системы Kundalik».
Цифровое будущее-дань времени, считают учителя школы №45, которая вошла в пятерку образовательных организаций, где отменяются бумажные дневники и журналы. Педагоги данного учебного заведения за лето прошли курсы по работе с системой, преуспели внести персональные данные каждого ученика и контакты родителей для последующего общения.
По данным Самаркандского областного управления народного образования, с начала 2020/2021 учебного года в список стартовых школ по внедрению автоматизированной информационной системы вошла 81 школа по области. Только в городе Самарканде электронный сервис до конца 2021 года поэтапно будет внедрен в двадцати учебных заведениях. Необходимо отметить, стоимость подписки на Kundalik.com равна средней цене бумажного дневника-10 тысяч сумов в год.
Зарина Хакбердиева