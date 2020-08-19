81 школа в Самаркандской области переходит на систему электронных дневников и журналов

Оценки, расписание, звонки, успеваемость, родительские собрания. Управлять информацией обо всем, что связано с учебой теперь можно по интернету. С начала этого учебного года бумажные дневники и журналы будут отменены в 1200 школах страны. Система электронного документооборота внедряется и в 81 школе Самаркандской области. Общеобразовательная школа №9 в порядке эксперимента первая в регионе начала использовать современный сервис электронных дневников. Госучреждение завершило 2019/2020 учебный год в рамках цифровой образовательной платформы Kundalik.com.

-Не могу сказать, что работа с электронным журналом далась мне легко, -рассказывает Мархабо Азимова, учительница начальных классов общеобразовательной школы №9. Я педагог с большим стажем деятельности, человек, который привык работать с более простыми вещами. Поэтому мне понадобилось некоторое время, чтобы самой понять порядок заполнения школьного журнала и оценивания учеников на интерактивной платформе. Реформа облегчает работу учителя, но в то же время контролирует его действия. Если раньше учителя могли себе позволить не заполнить журнал, не провести в классе перекличку или же не проверить дневник учащегося, то здесь подобная халатность не прокатит. Это касается и учеников. Каждая выставленная отметка в журнал автоматически отображается в дневнике школьника. Если он получил двойку, то стереть или вырвать страницу бумажного дневника, как это зачастую делали прежде ученики, уже не получится.

Замира Махмудова, мама двух учениц, считает электронный сервис удобным. Она признается, что в начале были трудности с освоением компьютерной технологии, однако, со временем проблема разрешилась. Проверка посещаемости, успеваемости, текущих оценок стала привычным делом. Нововведение в системе народного образования предлагает круглосуточный доступ к оценкам и домашним заданиям, защищенную сеть для эффективного общения, а также доступ к дополнительным образовательным ресурсам.

-Мои дети учатся в школе №9, за учебной программой последней четверти мы наблюдали в режиме онлайн,-говорит Замира Махмудова. -Учителя предоставили каждому родителю логин и пароль, которые позволили произвести вход в электронный дневник. Поначалу я не очень разбиралась, постепенно начала осваивать возможности. Система оказалась очень удобной, доступной. У тебя есть возможность в любое время зайти и посмотреть, что было пройдено на уроке, какое домашнее задание задано, присутствовал ли твой ребенок в школе и многое другое. Преимуществ очень много.

Внедрение электронных дневников и журналов в школах Узбекистана под стать Году развития науки, просвещения и цифровой экономики. Система Kundalik внедряется в школах Узбекистана в рамках приказа Министра народного образования Республики Узбекистан №251 от 8 октября 2018г. «О внедрении цифровой образовательной платформы на основе автоматизированной информационной системы Kundalik».

Цифровое будущее-дань времени, считают учителя школы №45, которая вошла в пятерку образовательных организаций, где отменяются бумажные дневники и журналы. Педагоги данного учебного заведения за лето прошли курсы по работе с системой, преуспели внести персональные данные каждого ученика и контакты родителей для последующего общения.

По данным Самаркандского областного управления народного образования, с начала 2020/2021 учебного года в список стартовых школ по внедрению автоматизированной информационной системы вошла 81 школа по области. Только в городе Самарканде электронный сервис до конца 2021 года поэтапно будет внедрен в двадцати учебных заведениях. Необходимо отметить, стоимость подписки на Kundalik.com равна средней цене бумажного дневника-10 тысяч сумов в год.

Зарина Хакбердиева