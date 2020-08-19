Четыре человека, включая детей, погибли в ДТП в Самарканде

Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло 18 августа на 1114-м км автодороги М-39, проходящей через Ургутский район Самаркандской области, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД.

В 15:00 водитель ЗИЛ-ММЗ-554 Д. А. (29 лет) на опасном повороте выехал на встречную полосу и столкнулся с Cobalt, которым управлял А. Ж. (32 года).

В результате столкновения водитель Cobalt А. Ж. и его пассажир А. Ш. (49 лет) погибли на месте. Находившиеся в автомобиле двое детей 13 и 5 лет от полученных травм скончались в больнице.

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Еще трое пассажиров Cobalt — Л. М. (45 лет), М. Х. (29 лет) и А. Б. (3 года) — были госпитализированы с телесными повреждениями.

На месте аварии был установлен дорожный знак 1.12.2 «Опасные повороты». Водитель ЗИЛ-ММЗ-554 до этого дважды в течение года нарушал предписания дорожных знаков, третье нарушение закончилось трагическим ДТП, отметили в ГУБДД.

Следственное отделение при УВД Самаркандской области возбудило уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса.

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