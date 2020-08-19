Системе здравоохранения Самаркандской области переданы новые машины скорой помощи

«Джизакский Автомобильный завод» передал очередную партию автомобилей скорой медицинской помощи на базе транспортных машин «Volkswagen Caddy» Самаркандскому областному управлению здравоохранения и АО «Узбекистон темир йуллари».

Новые амбулансы были оборудованы специалистами инжиниринговой компании «Turin Invest Engineering» и предназначены для обслуживания населения в период пандемии. Автомобили оснащены всем необходимым оборудованием в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.

Продажи автомобилей «Volkswagen Caddy» в Узбекистане стартовали в конце июля текущего года, сообщает информационная служба

АО «Узавтосаноат».