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  • 19 август 2020 10:47
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Системе здравоохранения Самаркандской области переданы новые машины скорой помощи

«Джизакский Автомобильный завод» передал очередную партию автомобилей скорой медицинской помощи на базе транспортных машин «Volkswagen Caddy» Самаркандскому областному управлению здравоохранения и АО «Узбекистон темир йуллари».

 

Системе здравоохранения Самаркандской области переданы новые машины скорой помощи

 

Новые амбулансы были оборудованы специалистами инжиниринговой компании «Turin Invest Engineering» и предназначены для обслуживания населения в период пандемии. Автомобили оснащены всем необходимым оборудованием в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.

Продажи автомобилей «Volkswagen Caddy» в Узбекистане стартовали в конце июля текущего года, сообщает информационная служба АО «Узавтосаноат».


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