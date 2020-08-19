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  • 19 август 2020 9:31
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Обсуждены практические вопросы создания в Самаркандской области еще одного совместного предприятия с испанскими партнерами

В Акдарьинском районе Самаркандской области будет создано  совместное предприятие по производству металлоконструкций для сборки современных тепличных сооружений.

 

Обсуждены практические вопросы создания в Самаркандской области еще одного совместного предприятия с испанскими партнерами

 

Договоренность об этом была достигнута в ходе организованных Посольством нашей страны в Испании онлайн-переговоров между представителями хокимията указанного региона и руководством компании «NIKAMI Enterprise».

 

Данный проект является частью инвестиционной стратегии компании «NIKAMI Enterprise», а также реализацией одного из пунктов подписанного в 2019 году Меморандума с хокимиятом Самаркандской области.

 

Следует отметить, что это уже третий проект «NIKAMI Enterprise», реализуемый в Самаркандской области. Ранее, 11 мая этого года в Минюсте Узбекистана было зарегистрировано первое совместное предприятие «NIKAMI FENIX Tech», которое займется осуществлением двух инвестиционных проектов: строительство мини-энергетической ветровой станции с использованием водных турбинных технологий и производство современных высокобелковых кормов для рыбного хозяйства.

 

В ходе видеоконференции стороны пришли к пониманию, что в условиях тотальных карантинных мер в связи со сложившейся ситуацией с пандемией коронавируса COVID-19, а также возможностями современных цифровых платформ, целесообразно открыть очередное совместное предприятие посредством применения современных информационных технологий.

 

В настоящее время сторонами подготовлена соответствующая документация совместного предприятия, определен партнер от узбекской стороны. Испанской стороной проводится ТЭО и отбор технического оборудования и деталей для поставки в Узбекистан.

 

По итгам мероприятия стороны договорились произвести регистрацию в Министестве юстиции очередного совместного предприятия в начале сентября этого года.


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