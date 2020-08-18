В Самарканде задержан мужчина, обещавший работу в Нацгвардии за $27,5 тыс.

Молодой человек обещал трудоустройство через своего высокопоставленного знакомого в Национальной гвардии.

17 августа в правоохранительные органы обратился 20-летний гражданин С.Б. с заявлением о том, что его знакомый У.Ш. обещал устроить его на работу в Национальную гвардию через своего знакомого по имени Л., работающего на высокой должности в управлении Нацгвардии Самаркандской области.

По словам гражданина С.Б., с января по июль он частями передал $27 200 своему знакомому, однако гражданин У.Ш., не обеспечив трудоустройство, требовал еще $300.

Как сообщает пресс-служба УВД Самаркандской области, в ходе проведенного оперативного мероприятия 17 августа в 15:00 часов 22-летний У.Ш. был задержан с поличным при получении $300 от заявителя.

Выяснилось, что гражданин У.Ш. для завладения деньгами С.Б. разговаривал с ним по другому номеру, изменив свой голос и представившись гражданином Л. Получив $27 200, мошенник потратил деньги на собственные нужды.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Каттакурганского района возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 168 (Мошенничество) и п. «а» ч.3 211 УК РУз (Дача взятки). Ведется следствие.