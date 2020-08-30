В Самарканде пресечена незаконная продажа

В период пандемии возрастает потребность населения в лекарственных препаратах, медицинской технике.

Для участников внешнеэкономической деятельности предусмотрен ряд льгот и привилегий на ввоз в Узбекистан лекарственных средств и предметов медицинского назначения. Но, к сожалению, немногие пользуются данной возможностью в рамках закона.

Как сообщает пресс-служба Самаркандского областного таможенного управления, в эти трудные дни выявляются случаи незаконной реализации лекарственных средств некоторыми «предприимчивыми» гражданами.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного в Самарканде, на территории автостоянки "Улугбек” сотрудники управления осмотрели автомобиль "Ласетти”, которым управлял гражданин Узбекистана М. М. В багажнике автомашины в полиэтиленовых пакетах обнаружили 50 упаковок лекарственного средства "Слидерон”, 100 упаковок "Stanhep”, 172 защитных очков, 50 защитных шлемов производства "RECYCLABLE” и 51 - "Face Shield”, 489 блокираторов производства "VIRUS SHUT OUT” и 31 - "VIRUS BLOCKER DISINFECTION CARD”, принадлежавшие пассажиру Н. С.

Медицинские предметы стоимостью 48 миллионов 485 тысяч сумов изъяты в качестве вещественных доказательств. По данному делу таможенные органы проводят дознание.