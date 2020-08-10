«Шумахер самаркандских дорог». Комментарии госорганов (Видео)

Несколько дней назад в соцсетях появился видеоролик, в котором водитель автомобиля марки «МАЗ» на большой скорости проезжал перекресток улиц Гагарина и проспекта Навои в Самарканде, совершая опасные маневры и подвергая опасности свою жизнь и жизнь окружающих. Ситуация была расследована ГУБДД УВД области.

Выяснилось, что водитель на данном отрезке улицы резко изменил движение автотранспорта, поставив под угрозу свою жизнь и здоровье, а также управлял автомобилем без соответствующих документов (доверенности).





На водителя-нарушителя составлен административный протокол, с ним проведено профилактическое собеседование о соблюдении правил дорожного движения.





Автомобиль был помещен на штрафстоянку, сообщает информационная служба УВД Самаркандской области.

Управление внутренних дел области просит всех участников дорожного движения строго соблюдать безопасность движения.

Видео смотрите здесь.