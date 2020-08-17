В Самарканде возобновлена деятельность общественного транспорта (Видео)

Сегодня, 17 августа, в Самарканде в соответствии с решением Республиканской специальной комиссии возобновлена деятельность общественного транспорта. По городу начали курсировать 225 автобусов по 47 маршрутам и восемь трамваев.
Движение общественного транспорта в Самарканде восстановлено пока частично. Население обслуживает 50% общественного транспорта. По словам пресс-секретаря областного управления транспорта Шерзода Халилова, движение будет полностью восстанавливаться поэтапно с увеличением пассажиропотока.
Согласно установленного графика, автобусы будут курсировать с 6:00 до 20:00. В период карантина в автобусе должно быть не более 25 человек.
При этом, по словам пресс-секретаря в общественном транспорте требуется строгое соблюдение ряда условий:
в автобус не допускаются водители и кондукторы с температурой тела 37 градусов и выше или с симптомами заболевания. Водители должны носить медицинские маски и перчатки;
перед каждым рейсом должна проводиться полная дезинфекция автомобиля (включая каждое место);
в автобус допускаются только пассажиры в медицинских масках, между ними должна соблюдаться социальная дистанция.
Зарина Хакбердиева