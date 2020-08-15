В Самарканде наладят производство современных холодильников

В ближайшее время в Нурабадском районе Самаркандской области совместно с китайскими партнерами будет запущенопроизводство современных холодильников.
Предприятие, которое планируется построить на 1 га земли в Нурабадском районе Самаркандской области, возводится ООО «ТЕСПАК». Стоимость проекта 2,5 миллиона долларов. Запуск холодильного завода запланирован на 2021 год.
В результате реализации проекта мощность бытового предприятия составит 90 тысяч холодильников в год , будет создано 120 новых рабочих мест.
В сообщении говорится, что с партнерами ведется работа по обучению персонала и повышению их квалификации.