В Самарканде наладят производство современных холодильников

В ближайшее время в Нурабадском районе Самаркандской области совместно с китайскими партнерами будет запущенопроизводство современных холодильников.

Предприятие, которое планируется построить на 1 га земли в Нурабадском районе Самаркандской области, возводится ООО «ТЕСПАК». Стоимость проекта 2,5 миллиона долларов. Запуск холодильного завода запланирован на 2021 год.

В результате реализации проекта мощность бытового предприятия составит 90 тысяч холодильников в год , будет создано 120 новых рабочих мест.

-После запуска предприятия будет обеспечена занятость населения региона, особенно молодежи, - говорит руководитель предприятия Зафар Ахмаджанов. - Сегодня на предприятии полным ходом ведутся строительные работы. На сегодняшний день импортированы из Китая техника и оборудование, необходимые для производства.

В сообщении говорится, что с партнерами ведется работа по обучению персонала и повышению их квалификации.