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  • 15 август 2020 16:01
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В Самарканде наладят производство современных холодильников

В ближайшее время в Нурабадском районе Самаркандской области совместно  с китайскими партнерами будет запущенопроизводство современных холодильников.

 

В Самарканде наладят производство современных холодильников

 

Предприятие, которое планируется построить на 1 га земли в Нурабадском районе Самаркандской области, возводится  ООО «ТЕСПАК». Стоимость проекта  2,5 миллиона долларов. Запуск холодильного завода  запланирован на 2021 год.

 

В результате реализации проекта мощность бытового предприятия составит 90 тысяч холодильников в год , будет создано  120 новых рабочих мест.

 

-После запуска предприятия будет обеспечена занятость населения региона, особенно молодежи, - говорит руководитель предприятия Зафар Ахмаджанов. - Сегодня на предприятии полным ходом ведутся строительные работы. На сегодняшний день импортированы из Китая техника  и оборудование, необходимые для производства.

 

В сообщении говорится, что с партнерами ведется работа по обучению персонала и повышению их квалификации.


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