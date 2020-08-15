Женщины, находящиеся в трудных социальных условиях, приглашены в Самаркандский городской хокимият

Их список был составлен ранее. Рабочая группа хокимията и областного совета объединения профсоюзных организаций изучилаусловия жизни проживающих в городе женщин, разработала меры по оказанию помощи женщинам с инвалидностью и попавшим в трудные социальные условия.

Хоким города Самарканда Б.Облокулов, председатель областного совета объединения профсоюзных организаций С.Рафиков представили информацию об итогах изучения, отметив, что судьба каждой женщины города находится в центре постоянного внимания. Подчеркивалось, что домохозяйки, попавшие в трудную социальную ситуацию, – под защитой государства.

Приглашенным в здание хокимията женщинам согласно программе адресных мер, направленных на изучение и решение проблем женщин в городе Самарканде, их материальную и духовную поддержку, оказана материальная помощь на 47 миллионов 300 тысяч сумов. 19 безработным домохозяйкам переданы швейные машины, 7 женщинам – сертификаты на получение материальной помощи в размере 2 миллионов сумов, одной женщина предоставлено 3 миллиона сумов на лекарства, еще одной женщине с ограниченными физическими возможностями – инвалидная коляска.

– Мы будем обеспокоены, даже если одна женщина в Самарканде останется без работы, – говорит Б.Облокулов. – Значит, нужно системно организовать занятость женщин, всесторонне их поддерживать, оказывать содействие в обретении семейного спокойствия. Сегодня нас объединила именно эта цель.