В Самарканде конфликт в машине закончился смертью

В Каттакурганском районе Самаркандской области водитель легкового автомобиля, поссорившись с пассажиром, с целью наказания задавил его своей машиной. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Об этом сообщает "Дарё".

Отмечается, что 21 августа 2019 года около 18:30 водитель автомобиля «Nexia» Ж.P. , проезжая по трассе «Мойбулок-Хонака» недалеко от МСГ «Кушкутан», остановился в пути по просьбе своего соседа М.Н. сходить в туалет. Однако далеко пассажир не пошел. Водитель, увидев, что его сосед справляет нужду рядом с машиной, попросил его отойти подальше. Просьба переросла в драку.

Владелец «Nexia» Ж.Р. был намного моложе и физически слабее своего соперника. Водитель все же смог выбраться из рук своего соседа и уехать с места инцидента. Проехав около 500 метров, молодой человек решил отомстить и повернул обратно. Пассажир был сбит сзади машиной обидчика. После намеренного наезда водитель скрылся в неизвестном направлении. В результате M.H. умер в реанимации Каттакурганского районного медицинского объединения.

Каттакурганский районный суд по уголовным делам признал подсудимого виновным. В совершении преступления признался и сам Ж.Р. ,объяснив свои действия следствием алкогольного опьянения. Согласно статье 97 (1) Уголовного кодекса РУз (Умышленное убийство) преступник приговорен к 10 годам лишения свободы.