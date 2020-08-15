Сотрудники МЧС Самарканда вытащили из канала «Жигули» (Видео)

Спасатели Самаркандского областного управления по чрезвычайным ситуациям вытащили из воды укатившийся в канал «Эски Анхор» автомобиль.

Инцидент произошел 13 августа в селе «Жом» Нурабадского района Самаркандской области.

Прибывшие по указанному в диспетчерскую службу адресу спасатели МЧС с помощью специальных технических приспособлений вытащили машину на берег канала.

Уточняется, что салон авто был пуст. Водолазы-спасатели ищут водителя автомобиля под водой. Информация дополняется.

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