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  • 15 август 2020 14:36
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Сотрудники МЧС Самарканда вытащили из канала «Жигули» (Видео)

Спасатели Самаркандского областного управления по чрезвычайным ситуациям вытащили из воды укатившийся в канал «Эски Анхор» автомобиль.

 

Сотрудники МЧС Самарканда вытащили из канала «Жигули» (Видео)

 

 

Инцидент произошел 13 августа в селе «Жом» Нурабадского района Самаркандской области.

Прибывшие по указанному в диспетчерскую службу адресу спасатели МЧС с помощью специальных технических приспособлений вытащили машину на берег канала.

 

Сотрудники МЧС Самарканда вытащили из канала «Жигули» (Видео)

 

 

Уточняется, что салон авто был пуст. Водолазы-спасатели ищут водителя автомобиля под водой. Информация дополняется.

 

Видео смотрите здесь.


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