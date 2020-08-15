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  • 15 август 2020 13:26
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Взгляд из ФРГ: Самаркандский форум, несомненно, имеет важное значение для дальнейшего укрепления и расширения прав и возможностей молодежи

Взгляд из ФРГ: Самаркандский форум, несомненно, имеет важное значение для дальнейшего укрепления и расширения прав и возможностей молодежиОснователь и управляющий директор НПО по повышению политического образования молодежи Ufuq.de, руководитель Компетентного центра по противодействию экстремизму среди молодежи «KN:IX» в рамках Программы «Живая демократия» Федерального министерства по делам семьи, пожилых людей и молодежи Германии Йохен Мюллер, комментируя для ИА «Дунё» итоги завершившегося Самаркандского форума по правам человека «Молодежь 2020: глобальная солидарность, устойчивое развитие и права человека», подчеркнул что веб-форум, несомненно, имеет важное значение для дальнейшего укрепления и расширения прав и возможностей молодежи.

 

- Прежде всего, хочу выразить признательность за возможность принять участие в Международном Самаркандском форуме по правам человека, проведенном Узбекистаном при содействии ООН и ОБСЕ в форме видеоконференции, - сказал Йохен Мюллер. – Я с теплотой вспоминаю также Международную конференцию «О роли молодежи в противодействии насильственному экстремизму, радикализму и терроризму», организованную три года назад в Ташкенте и Самарканде при поддержке ОБСЕ, на которой мне удалось участвовать.

 

Меня очень впечатлили энтузиазм и взгляды многих молодых людей из Узбекистана, Центральной Азии и других стран, которые выступили на конференции.

 

Хочу сказать, что наш опыт в области политического просвещения, прав человека и профилактической работы в Германии показывает нам, насколько важно дать молодым людям пространство, в котором они могут не только думать и говорить свободно, но и получить конкретный опыт совместного определения, вовлеченности и самореализации, будь это в местных органах власти, неправительственных организациях или школах.

 

Поскольку глобальным вопросом будущего является «Как мы хотим жить?», во всем мире на этот вопрос могут ответить только молодые люди. С этой точки зрения Самаркандский форум, несомненно, имеет важное значение для дальнейшего укрепления и расширения прав и возможностей молодежи.


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