» » » Частное агентство занятости в Самарканде обмануло 95 человек
﻿
  • 14 август 2020 18:09
  • 86

Частное агентство занятости в Самарканде обмануло 95 человек

Частное агентство занятости в Самарканде обмануло 95 человекДвое мошенников основали частное агентство занятости в Самарканде и обманули 95 человек. Им удалось выманить у своих клиентов 786 миллионов 948 тысяч сумов, сообщает Podrobno.uz.

 

Компания Consort xususiy bandlik agentligi, обещавшая отправить узбекистанцев на заработки в Японию, Германию и другие страны, существовала с декабря 2018 года по декабрь 2019 года.

 

Ее учредитель, гражданин М.О., арендовал дом 32А, расположенный по улице Беруний в Самарканде. Мошенническую деятельность основатель компании вел в сговоре со своим знакомым О.З.

 

Следственным управлением при УВД Самаркандской области против них было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 168 Уголовного кодекса (мошенничество).

 

За год агентство успело обмануть 95 человек, которые обратились с заявлениями в правоохранительные органы. Из них 84 человека допрошены и привлечены в качестве потерпевших. Еще 11 человек проживают в других регионах страны – следственные действия с ними будут вестись по их месту проживания.

 

Следственный департамент при МВД сообщил, что из 786 миллионов 948 тысяч сумов, присвоенных мошенниками, в ходе следствия возмещено 366 миллионов сумов. Предварительное следствие продолжается.


Похожие статьи:
﻿
У жительницы Самарканда украли ценности на 4 млн.сумов

У жительницы Самарканда украли ценности на 4 млн.сумов

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде обнаружили 2 аптеки, продающие психотропные вещества

В Самарканде обнаружили 2 аптеки, продающие психотропные вещества

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде за взятки задержаны работники Санитарно-эпидемиологической службы

В Самарканде за взятки задержаны работники Санитарно-эпидемиологической службы

Новости Самарканда
﻿
Департамент при Генпрокуратуре раскрыл «бункер» в Самарканде

Департамент при Генпрокуратуре раскрыл «бункер» в Самарканде

Общество / Новости Самарканда / Видео Новости
﻿
СНБ предотвратила мошенничество, связанное со строительством военного полигона

СНБ предотвратила мошенничество, связанное со строительством военного полигона

Новости Самарканда / Проишествия
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика