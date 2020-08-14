Вступительные экзамены в Самарканде пройдут на пяти открытых стадионах города

На 2020/2021 учебный год для обучения в вузах Самаркандской области выделено 12 875 мест для бакалавриата и 1098 мест для получения степени магистра. В сравнении с прошлым годом цифры показывают резкое увеличение количества мест.

В этом году в девять высшие учебные заведения вилоята приняты документы на поступление в бакалавриат от 139 874 абитуриента, что на 26% больше, чем в прошлом году. На одно студенческое место претендуют 10,86 человека. В 8 учебных заведений на соискание степени магистра обратился 7051 человек, почти в 3 раза больше, чем в 2019 году.

Говоря о цифрах, Вохид Сирлибоев, начальник областного отдела Государственного центра тестирования, акцентировал внимание на прошедшее под руководством главы государства совещание по вопросам организации приема в этом году в вузы и подготовки к 2020-2021 учебному году.

Цитируя речь Президента, Сирлибоев отметил, что в результате модернизации в системе высшего образования, произошедшей в последние годы, у молодых людей и их родителей возросло доверие к образованию. То, что подача документов осуществлялась полностью в дистанционной форме, создало большое удобство для населения. С учетом фактора пандемии перед ответственными министерствами и ведомствами поставлена задача скрупулезной подготовки мест для проведения тестовых экзаменов.

В связи с тем, что закрытые помещения не соответствуют эпидемиологическим требованиям и не обладают достаточной вместимостью для проведения экзаменов в оптимальные сроки при соблюдении социальной дистанции, дано поручение организовать тестовые испытания в центральных стадионах регионов страны.

Согласно поручению хокима Самаркандской области Э.Турдимова, тестовые испытания в регионе будут проводиться в пяти стадионах. В частности, футбольного клуба «Локомотив», детско-юношеской спортивной школы №2 на массиве Сартепа, городка Кимегарлар, Самаркандского института иностранных языков, а также в открытом помещении детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по гребным видам спорта в городе Самарканде.

Следуя эпидемиологическим требованиям, обеспечивающим безопасность здоровья поступающих, тесты будут проводиться в две смены. Таким образом, в день испытают свои знания 13 680 человек, по 6840 абитуриентов в каждую смену. Как отметил Вохид Сирлибоев, это, в свою очередь, позволит провести экзамены в Самаркандской области за 10 дней.

Следует отметить, что после объявления дат поступающим будет отправлена ​​информация о месте тестирования в виде SMS на номер телефона, использованный для онлайн-регистрации.

Зарина Хакбердиева