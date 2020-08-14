Произведено в Узбекистане

В условиях пандемии коронавируса как никогда важно оказывать всестороннюю поддержку бизнесу, создавать условия для его эффективной работы. В настоящее время участники внешнеэкономической деятельности в СЭЗ «Ургут» усиленно работают над тем, чтобы максимально использовать имеющиеся возможности, производить продукцию, создавать новые рабочие места и, самое главное, закрепиться в незанятых нишах мирового рынка.

Узбекско-турецкое совместное предприятие «Sam elektro servic» - один из крупнейших экспортеров в свободной экономической зоне «Ургут», производит электрические духовые шкафы, газовые и электрические плиты.

Компания, которая специализируется на производстве высококачественной продукции под брендом Made in Uzbekistan и продвижении ее на мировой рынок, была запущена в декабре 2018 года.

Производственная мощность компании составляет 260 тысяч электрических духовок, 100 тысяч газовых плит и 100 тысяч вытяжек в год. В цехах производится 15 видов электропечей, 10 видов газовых плит, 5 видов вытяжек. В компании в две смены работают около 200 сотрудников, продукция производится круглосуточно.

40% товаров идет на экспорт. Компания разработала комплексную программу действий по увеличению экспорта продукции, произведенной во время карантина. Товары отправляются в такие страны, как Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Азербайджан.

- Газовые плиты и электропечи в настоящее время производятся с использованием современного и качественного оборудования из Турции и Китая, - сказал руководитель предприятия Сохиб Азимов. - Спрос на товар высокий. В частности, в 2019 году с экспорта мы получили продукции на сумму 1,2 миллиона долларов. В 2020 году мы также стараемся увеличить экспорт и расширить производственную сеть. За минувший период года компания экспортировала продукцию на сумму около 500 тысяч долларов.

В свою очередь, сотрудники таможенного поста свободной экономической зоны «Ургут» обеспечивают круглосуточно упрощенное таможенное оформление импортных и экспортных товаров.

Информационная служба областного

таможенного управления.