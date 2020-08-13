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  • 13 август 2020 11:37
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В Самарканде строятся новые кинотеатры

Если оглянуться в прошлое, то можно вспомнить те дни, когда практически каждая семья посещала кинотеатры. Туда ходили целыми семьями, а по выходным трудно было достать свободный билет на нашумевшую новинку. Трудно забыть те эмоции, которые возникали после просмотра очередной кинокартины.

 

В Самарканде строятся новые кинотеатры

 В Самарканде строятся новые кинотеатры

 

Как считают ценители искусства, надо возродить данное направление. Зритель обязательно посетит кинозал, если он будет соответствовать современным требованиям и веяниям сегодняшних дней.


Такую задачу поставили себе самаркандские предприниматели. Несмотря на карантин, они активно ведут свою деятельность и строят ряд кинотеатров и кинозалов. Так, в массиве Согдиана города Самарканда ООО «Фемели парк» возводится крупный двухэтажный торгово-развлекательный комплекс. В нем на первом этаже предусмотрена организация четырех современных кинозалов на 80-100 мест. Кроме того, в массиве Корасув полным ходом идет строительство двухэтажного современного кинотеатра ООО «Магнит Медиа».

 

В Самарканде строятся новые кинотеатры

 В Самарканде строятся новые кинотеатры

 

Близится к завершению строительство современного одноэтажного кинотеатра в городке Метан Иштыханского района.

 

Предприниматель Хайрулло Мамасолиев и ряд партнеров работают над возведением современного киногородка на 160 гектарах в Нурабадском районе с привлечением китайских и американских инвесторов, сообщает Самаркандское отделение «Узбеккино».

 

В Самарканде строятся новые кинотеатры

 В Самарканде строятся новые кинотеатры

 

Как говорят бизнесмены, их проекты направлены на развитие киноискусства. Ведь, одно дело посмотреть хороший фильм по телевизору дома, а другое- массово со всей семьей на больших экранах.


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