 В Самарканде строятся новые кинотеатры

Если оглянуться в прошлое, то можно вспомнить те дни, когда практически каждая семья посещала кинотеатры. Туда ходили целыми семьями, а по выходным трудно было достать свободный билет на нашумевшую новинку. Трудно забыть те эмоции, которые возникали после просмотра очередной кинокартины.

Как считают ценители искусства, надо возродить данное направление. Зритель обязательно посетит кинозал, если он будет соответствовать современным требованиям и веяниям сегодняшних дней.





Такую задачу поставили себе самаркандские предприниматели. Несмотря на карантин, они активно ведут свою деятельность и строят ряд кинотеатров и кинозалов. Так, в массиве Согдиана города Самарканда ООО «Фемели парк» возводится крупный двухэтажный торгово-развлекательный комплекс. В нем на первом этаже предусмотрена организация четырех современных кинозалов на 80-100 мест. Кроме того, в массиве Корасув полным ходом идет строительство двухэтажного современного кинотеатра ООО «Магнит Медиа».

Близится к завершению строительство современного одноэтажного кинотеатра в городке Метан Иштыханского района.

Предприниматель Хайрулло Мамасолиев и ряд партнеров работают над возведением современного киногородка на 160 гектарах в Нурабадском районе с привлечением китайских и американских инвесторов, сообщает Самаркандское отделение «Узбеккино».

Как говорят бизнесмены, их проекты направлены на развитие киноискусства. Ведь, одно дело посмотреть хороший фильм по телевизору дома, а другое- массово со всей семьей на больших экранах.