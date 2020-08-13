» » » В Самарканде несколько медучреждений больше не будут принимать больных с коронавирусом
﻿
  • 13 август 2020 0:35
  • 76

В Самарканде несколько медучреждений больше не будут принимать больных с коронавирусом

В Самарканде несколько медучреждений больше не будут принимать больных с коронавирусомКак сообщили на заседании Самаркандской областной чрезвычайной комиссии по борьбе с эпидемией, в спортивном комплексе специализированной школы-интерната олимпийского резерва города Самарканда начала работу специальная больница по лечению пациентов с диагнозом COVID-19, рассчитанная на 1080 койко-мест.

 

«Больница оснащена необходимым оборудованием, созданы все условия для медицинского обследования лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию, а также лечения инфицированных. Также больница обеспечена аппаратами искусственной вентиляции легких, лабораторным оборудованием, установлены системы подачи кислорода. К лечению пациентов привлечены квалифицированные врачи. В комплексе установлены современные камеры наблюдения со звуком, что позволит специалистам наблюдать за процессом через интернет в режиме онлайн. Я также лично слежу за работой комплекса через эти камеры», - сказал хоким области Эркинжон Турдимов.

 

Отныне областная инфекционная больница, кардиологический диспансер, а также 2-я клиника СамМИ не будут принимать больных с коронавирусной инфекцией. Эти больницы продолжат работать по своему профилю. Лечение пациентов с коронавирусом будет осуществляться в вышеуказанном специальном комплексе.

 

Хоким области также отметил, что в Самарканде создан необходимый резерв лекарств для лечения пациентов, инфицированных коронавирусной инфекцией, для тех, кто лечится амбулаторно, дополнительно подготовлены 4 тысячи специальных аптечек с необходимыми лекарствами.

 

ИСТОЧНИК


Похожие статьи:
﻿
В Самарканд прибыл профессор из Германии

В Самарканд прибыл профессор из Германии

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде планируется создать резерв на 1080 койко-мест

В Самарканде планируется создать резерв на 1080 койко-мест

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
Более 15 000 медицинских работников вовлечены в борьбу с коронавирусом в Самарканде

Более 15 000 медицинских работников вовлечены в борьбу с коронавирусом в Самарканде

Новости Самарканда
﻿
Больница «Хаваси» в Самарканде закрыта на карантин

Больница «Хаваси» в Самарканде закрыта на карантин

Новости Самарканда / ТОП
﻿
7 пациентов с COVID-19 из Самарканда лечатся в Ташкенте

7 пациентов с COVID-19 из Самарканда лечатся в Ташкенте

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика