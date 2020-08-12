В Самарканде стартовал форум по правам человека

Три года назад, выступая на 72 Генеральной Ассамблее ООН, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев предложил разработать Международную конвенцию ООН о правах молодежи. Узбекистаном инициирована работа по созданию данного документа. Подготовлен проект Международной конвенции о правах молодежи. Обсудить данный документ планируется в рамках Самаркандского форума, который стартовал сегодня, 12 августа, в здании молодежного центра.





Интегральный подход Форума заключается в том, чтобы собрать как представителей государственных органов, так и представителей гражданского общества, молодежных организаций и национальных институтов по правам человека в целях обсуждение актуальных вопросов обеспечения, соблюдения и защиты прав и свобод молодежи.

В ходе Самаркандского Форума также планируется обсуждение проекта Конвенции о правах молодежи, которая представляет собой новый документ, отражающий специфические права молодежи, необходимые к признанию в современном мире. Наличие международного документа подобного рода привлечет интерес государств к вопросам молодежи по всему миру. А выделение отдельных прав молодежи поспособствует оказанию адресной помощи.

Шахрибону Умирбоева, участник форума: «Поправки к молодежной конвенции направлены на обеспечение гендерного равенства Результатом является улучшение положения девушек и защиты их прав. Это также конец дискриминации в отношении девушек, создание необходимых возможностей, для того, чтобы молодежь могла в полной мере пользоваться своими правами. Еще одно изменение в молодежной конвенции-это создание широкой возможности для получения молодыми людьми качественного образования».

Работа Самаркандского форума по правам человека направлена на определение основных путей осуществления и совершенствование работы в сфере обеспечения прав молодежи. В работе веб-форума принимают участие около 200 участников, в том числе местных и зарубежных экспертов. Работа форума продолжается.

Подготовила

Зарина Хакбердиева