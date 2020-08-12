Страшное убийство в Самарканде: муж зарезал жену насмерть

В ночь с 7 на 8 августа в 02:00 в ОВД Самарканда поступило сообщение о пожаре в махалле «Урта Ходжасоат». Тело женщины с телесными повреждениями было найдено во дворе после того, как был ликвидирован пожар. Об инциденте сообщили следственной группе в 04:30.

На место происшествия прибыли областной прокурор, его заместитель, первый замначальника райотдела внутренних дел М.Зубайдуллаев и другие члены следственной группы.

При осмотре места происшествия оперативники обнаружили обнаженное тело хозяйки дома. На ее теле было несколько ножевых ранений- в верхней части головы и правом запястье.

Также в недостроенном туалете во дворе в бессознательном состоянии нашли супруга покойной женщины. Мужчина был весь в крови, его вены на запястье были вскрыты, в руках он держал лезвие. Его сразу же на машине скорой помощи доставили в реанимационное отделение больницы.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что гражданин М.М. был супругом убитой женщины Д.М. Семейная пара из-за постоянных конфликтов жила порознь. При допросе мужчина признался, что намеренно убил свою жену, ударив ее четыре раза по голове и один раз по правому запястью кетменем с деревянной ручкой. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый решил поджечь дом. Скрыв все улики, он идет на суицид.

Прокуратура Самарканда возбудила уголовное дело против М.М. по статье 97 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса. Предварительное следствие продолжается.

Расследование уголовного дела находится под контролем областной прокуратуры, сообщает информационная служба ведомства.