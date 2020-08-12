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  • 12 август 2020 10:37
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ГорОНО: мы рекомендуем устроить детей в школу №19 недалеко от места проживания

К такому итогу пришли представители управления народного образования города Самарканда, изучив ситуацию, сложившуюся в связи с нехваткой мест для первоклассников общеобразовательной школы №35.

 

ГорОНО: мы рекомендуем устроить детей в школу №19 недалеко от места проживания

 

 

Напомним, ранее корреспондентами сайта STV.UZ был подготовлен видеорепортаж, в котором говорится, что в этом году, как и в прошлом, администрация учебного заведения отказывается открывать первый класс - в школе не хватает помещений. Около 550 учеников школы №35 прежде учились в здании детского центра «Баркамол авлод», где в данное время идет капитальный ремонт. После завершения реконструкции, администрация учебного заведения №35 больше не сможет арендовать помещение центра, поскольку на месте будут организованы дополнительные кружковые занятия в целях обеспечения содержательного досуга школьников.

 

Это означает, что ученики более одиннадцати классов вернутся в школу и продолжат обучение здесь. В настоящее время образовательная организация, исходя из своих возможностей, переоборудовала актовый и спортивный залы.

 

«В результате образовалось шесть учебных кабинетов, рассчитанных для детей, которые ранее обучались в  центре «Баркамол авлод». Мест для первоклассников нет»,- говорится в сообщении городского управления.


Кроме того, ГорОНО ответило на просьбу  родителей перепрофилировать учительский кабинет в классный - это невозможно осуществить. По словам начальника городского управления Нигоры Саъдиновой, помещение слишком маленькое и не соответствует стандартам.


«С учетом вышеперечисленных проблем, учитывая реальное положение родителей, мы рекомендуем устроить детей в школу  №19, расположенную в 1,2 км от учебного заведения №35», -говорится в сообщении.


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