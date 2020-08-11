Брифинг в преддверии Самаркандского веб-форума

Завтра в Самарканде начнет работу онлайн-форум по правам человека «Молодежь 2020: глобальная солидарность, устойчивое развитие и права человека». Его участниками станут 1000 экспертов, среди которых представители международных и региональных организаций, национальных институтов по правам человека, международных и национальных ННО, молодежных организаций.

В программу двухдневного форума войдут свыше 50 ключевых выступлений как международных докладчиков, так и специалистов из Узбекистана. Одними из обсуждаемых вопросов станут темы «Развитие международных стандартов прав молодежи», «Права молодежи и Цели устойчивого развития (ЦУР)», «Образование молодежи по вопросам прав человека», «Роль молодежи в обеспечении мира и безопасности: перспективы более безопасного будущего к 2030 году».

Важным событием Самаркандского форума станет обсуждение проекта Международной конвенции ООН о правах молодежи, которая разработана Узбекистаном по инициативе Президента Шавката Мирзиёева. Данная инициатива была озвучена главой нашего государства в 2017 году на 72-й Генеральной Ассамблее ООН.

Международного документа такого уровня, отражающего права молодежи, необходимые к признанию в современном мире, пока еще нет. Он будет способствовать оценке потенциала молодежи, динамичному развитию многих направлений. Достаточно напомнить о том, что роль молодежи в парламентской сфере оценена не до конца. Только около 2,2 процента парламентариев в мире составляют лица до 30 лет. При этом данная категория парламентариев имеет собственное видение многих вопросов, по которым идет разработка законодательства, и полноценно представляет значимую часть населения – молодежь.

В этом плане принятие специальной Международной конвенции о правах молодежи на высоком уровне Организации Объединенных Наций привлечет интерес государств по всему миру к вопросам молодежи и предоставления ей нового уровня прав с целью ускорения процессов развития.

Одним из главных организаторов мероприятия является правительство Республики Узбекистан, представленное Национальным центром по правам человека. Форум будет проведен при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, Регионального отделения УВКПЧ ООН по Центральной Азии, Программы развития ООН, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане и других международных партнеров.