Почему школа №35 в Самарканде не принимает первоклашек, живущих рядом?

Родители будущих первоклассников не подозревали, что устроить ребенка в школу будет так сложно. Они не могут сдать документы детей ни онлайн, не напрямую. Малышей не принимают в первый класс, мотивируя тем, что в учебном заведении нет мест. Родители возмущены.





-В прошлом году была точно такая же ситуация. По этой причине я не отдала дочку в возрасте 6,5 лет,- говорит одна из родительниц Латифа Кадырова.-Я живу очень близко к школе, на руках годовалый ребенок. Если я отдам ребенка в другую школу, то кто займется малышом?





-Почему я должна отдавать своего ребенка в другую школу?,-задается вопросом еще одна молодая мать. -Мой старший сын учится в третьем классе, в этом году в первый класс должен пойти второй. Сама я на седьмом месяце беременности. Школа, которую нам предлагают, находится далеко. Если от нашего дома до учебного заведения пять минут ходьбы, до другой двадцать пять.





Речь идет об общеобразовательной школе №35 города Самарканда. Все собравшиеся родители дошколят живут неподалеку в махалле «Сиёбча», на микроучастке школы. Несмотря на то, что их дети имеют полное право учиться в данном учебном заведении , граждане продолжают слышать категоричное «нет». Директор школы Зумрад Салахова объясняет свой отказ тем, что ранее они арендовали помещение детского Центра «Баркамол авлод», который расположен через дорогу. Здесь учились ученики одиннадцати классов, а это примерно 550 детей. Два месяца назад на месте начался капитальный ремонт. Администрация организации уверяет, что после завершения реконструкционных работ, вопрос аренды будет закрыт. Кабинеты, которые прежде использовались в качестве классных помещений для учеников школы №35, будут использованы для других целей. Именно по этой причине в образовательном учреждении возникла ситуация с нехваткой мест. На данный момент пришлось переоборудовать спортивный и актовый залы, чтобы классов хватило на все 2674 ученика школы.

В качестве альтернативы возмущенным родителям предлагают устроить детей в школу №19. Она расположена примерно в двух километрах от школы №35. Однако этот вариант многих не устраивает. Пешком далеко, общественного транспорта нет, а вот использовать такси для ежедневных поездок – слишком накладно.





Папы и мамы семилеток не первый день обивают пороги хокимията региона, областного управления народного образования, прокуратуры. Обращались даже в Виртуальную приемную Президента. Официального ответа, который внесет ясность в ситуацию и урегулирует обстановку, пока нет. Прибывшие на место представители ГорОНО утверждают тоже самое: для первоклассников в школе нет мест, единственный вариант-школа №19. По словам заместителя начальника городского управления Анвара Нурмуратова, детям, проживающим на микроучастке, в любом случае будут преподавать учителя начальных классов учебного заведения №35, только в другом месте. Правда, дети потом не будут считаться учениками родной школы, где учатся их сестры и братья.





В ходе конфликта бьющие тревогу родители заявили, что готовы пойти на компромисс. Они просят устроить их детей в соседнюю школу №37, в ста метрах от махаллинской. По сути, махалля «Сиебча», точнее, часть улицы Б.Ялангтуша, расположена на микроучастке, закрепленным за школой. Родители дошколят по праву могут спокойно претендовать на поступление в школу по месту регистрации. Однако и тут возникли проблемы. Прозвучал банальный ответ: для всех мест не хватает.





Общеобразовательная школа №35 в Самаркандской области считается «элитной» среди остальных. Именно поэтому многие родители делают все возможное, чтобы их ребенок был зачислен в данное учебное заведение. Как говорят некоторые заявители, иногда даже дело доходит до фиктивной прописки. «Первоклассные» махинации нередко становятся причиной нехватки классных помещений. Обычно в таких ситуациях больше всего страдают дошколята, проживающие на закрепленной за школой территории. По результатам составленного списка, впервые за парты сядут 58 первоклассников, которые, судя по прописке, живут в махалле «Сиебча».

Возить детей в удаленную школу никто не хочет. Родители требуют справедливости, ссылаясь на то, что ребенок должен посещать близлежащее учебное заведение. Все таки хочется верить, что приоритет по микроучастку существует, а ответственные лица найдут оптимальный выход в данном случае, учитывая государственные стандарты системы народного образования.

Зарина Хакбердиева