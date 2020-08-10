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  • 10 август 2020 16:02
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В Самарканде приостановили лицензии трех частных нотариусов

В Самарканде приостановили лицензии трех частных нотариусовВ Самаркандской области приостановлены лицензии трех нотариусов, занимающихся частной практикой. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Узбекистана.

 

Решения были приняты в соответствии со статьей 15-2 закона "О нотариате", на основе протокола заседания квалификационной комиссии при управлении юстиции Самаркандской области, которое состоялось в минувшую пятницу.

 

"С 7 августа на 15 дней приостановлены лицензии следующих нотариусов: Афзал Акмалович Бекмухамедов (лицензия от 23 апреля 2020 года), занимающийся частной практикой в Акдарьинском районе; Камолиддин Мухитдинович Жураев (лицензия от 23 апреля 2020 года), занимающийся частной практикой в Самарканде; Шерзод Собирович Муртазаев (лицензия от 23 апреля 2020 года), занимающийся частной практикой в Самарканде", — говорится в публикации на Telegram-канале "Новости юстиции".


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