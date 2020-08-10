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  • 10 август 2020 13:30
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Мужчина избил до смерти односельчанина из-за SMS

Мужчина избил до смерти односельчанина из-за SMSВ Самаркандской области 34-летний мужчина убил 27-летнего парня, который отправлял его сестре SMS-сообщения.

 

Инцидент произошел 4 августа, примерно в 14:00 часов в махалинском сходе «Халкобод» Иштиханского района, сообщает Следственный департамент при МВД.

 

34-летний Ш.Й. позвонил 27-летнему односельчанину Н.Б. и вызвал его поговорить по поводу того, что он беспокоит его сестру, 18-летнюю М.Д., отправляя ей SMS-сообщения.

 

Во время встречи между мужчинами произошла ссора, в ходе которой Ш.Й. ударил Н.Б. кулаком по голове.

 

В результате чего, Н.Б. с телесными повреждениями был доставлен в районное медицинское учреждение, где несмотря на усилия врачей скончался.

 

По данному факту Следственным отделом при ОВД Иштиханского района возбуждено уголовное дело по п. «д» ч.3 ст.104 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека).

 

Ведется предварительное следствие.


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